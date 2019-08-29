Подлинность списка «умного голосования» подтвердил Навальный

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный косвенно подтвердил, появившийся накануне список «умного голосования», публично вступившись за кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ Сергея Савостьянова.

Ранее в сети было опубликовано видео встречи коммуниста с избирателями, на которой тот нецензурно обзывает собственных избирателей, затыкает им рты и предлагает выдавать пожизненно мандаты «самым выдающимся» депутатам с правом передачи по наследству.

«Он по неопытности наговорил ернуды, и его записали», – написал Навальный в Twitter.

Недоумевающие подписчики поинтересовались у Навального, почему он вступился за кандидата, который позволяет себе подобные высказывания.

«Коммунисты это просто самая большая системная партия. Там совершенно разные люди есть. Не стоит забывать, откуда вышли [Ирина] Яровая, [Елена] Мизулина, [Павел] Крашенников, да и Элла Памфилова», – ответил Навальный.

Это еще больше ввело читателей в ступор, ведь Яровая и Мизулина начинали политическую карьеру в «Яблоке», Крашенинников – в «Союзе правых сил», а Элла Памфилова заняла пост министра соцзащиты населения еще в 1991 году.

Позже в сеть выложили полную версию встречи Савостьянова с избирателями, которая частично подтвердила догадку Навального о том, что первый вариант был умело склеенным видеомонтажом. Как выяснилось, поведение коммуниста было не столь вызывающим, хотя и по-прежнему оставляет много вопросов.

Как бы то ни было, поддержка Савостьянова в данной ситуации свидетельствует о том, что список «умного голосования» все же настоящий, хотя Фонд борьбы с коррупцией от него и открещивается. В нем коммунист назван предпочтительным кандидатом в 15 округе (Гольяново, Метрогородок, часть Северного Измайлово). Из этого же списка следует, что «умное голосование» на выборах в Мосгордуму отдает предпочтение КПРФ в 35 из 45 округов.