Поддельные десятирублевки привели к возбуждению дела в Нижегородской области

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Экспертиза монет в Нижегородской области выявила большую партию подделок. Фальшивые десятирублевые монеты привели к возбуждению уголовного дела.

Всего было выявлено порядка 3,8 тыс. поддельных монет. Они поступили на экспертизу в Банк России в Нижнем Новгороде от одного из клиентов.

Все проверенные монеты, как передает REGNUM со ссылкой на правоохранительные органы, «имеют признаки подделки».