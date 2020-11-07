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Общество
Поддельные десятирублевки привели к возбуждению дела в Нижегородской области
7 ноября, 2020 08:53
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Экспертиза монет в Нижегородской области выявила большую партию подделок. Фальшивые десятирублевые монеты привели к возбуждению уголовного дела.
Всего было выявлено порядка 3,8 тыс. поддельных монет. Они поступили на экспертизу в Банк России в Нижнем Новгороде от одного из клиентов.
Все проверенные монеты, как передает REGNUM со ссылкой на правоохранительные органы, «имеют признаки подделки».
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