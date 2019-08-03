Подборка необычных мировых новостей

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине июля произошло много всего: москвичей атаковали гигантские клопы, параноики из Роскачества посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках, а в Сургуте орудует подозрительный тип.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. В Нью-Джерси легализовали эватанзию

Правда, только для неизлечимо больных пациентов. Ещё им понадобится верификация от психотерапевта или психиатра — нужно убедиться, что они в здравом уме, чтобы окончить свою жизнь осознанно.

Переговоры о легализации эвтаназии ведутся с 2014, но закон приняли только в июле. Противники проекта обеспокоены тем, что врачам придется вверять опиоды, распространение которых в штате запрещено.

А у нас, тем временем, нельзя даже отказаться от медицинской помощи, если пациент в критическом состоянии.

2. Гренландия медленно тает

Полно жаловаться на холода в Москве — лучше поглядите на Гренландию, там рекордными темпами плавится лёд из-за аномально высоких температур. За июль остров потерял 217 миллиардов тонн воды. Это 0,02 сантиметра к уровню мирового океана. Звучит не впечатляюще, но цифры страшные.

3. Наркодилеров заперли в контейнере с кокаином

Антверпен, Бельгия — двое наркодилеров вызвали полицию к одному из контейнеров с кокаином. По словам преступников, они случайно оказались «заперты» в жестяных коробках, а за свою жизнь испугались из-за того, что температура в городе превысила 40 градусов.

Нерадивых поставщиков арестовали, а попутно вскрылся и коррупционный заговор местного правительства — его члены получали процент с того, что закрывают глаза на оборот в местном порту.

Идеальное преступление.

4. Во Флориде массово травят пчёл

Мистика западного побережья: фермер предлагает награду в 30 тысяч долларов тому, кто определит отравителя его колонии пчёл. Пока тайный отравитель остается неизвестным, но умерло уже больше 7 миллионов насекомых.

5. Женщина из Арканзаса пожертвовала 1500 пар обуви нуждающимся

Местный магазин Payless был на пороге разорения, когда Кэрри Джениган спросила, сколько будет стоит покупка всех остатков обуви на складах. Сотрудник магазина шутки ради назвал цифру из голову: 350 долларов. Кэрри согласилась, а теперь обзванивает местные школы в поисках малоимущих семей, которым пригодится обувь.

Доброта систематически спасает мир.