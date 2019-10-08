Подарок себе любимому на день рождения

На день рождения принято дарить подарки. Обычно это делают родные, друзья, знакомые. Но иногда виновник торжества радует себя сам. Президент РФ Владимир Путин так и поступил – на свое 67-летие своим же указом прибавил себе зарплату на 4,3 процента. И заодно поднял жалованье премьер-министру Дмитрию Медведеву. Тоже на 4,3 процента.

Президент также увеличил зарплаты руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору Юрию Чайке. Тоже нужные люди.

Порадовал Путин и других своих приближенных: руководителей министерства обороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы. Ранее Путин объявил о денежной прибавке государственных служащих, дипломатов и сотрудников министерства иностранных дел. И тоже на 4,3 процента.

Но, оказывается, это было не повышение зарплаты, а индексация. К тому же, плановая. Такое уточнение внес пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Теперь все ясно, граждане спокойны. Они даже не будут спрашивать, когда эта самая индексация придет к ним. Но даже если и придет, то радоваться новым цифрам они будут меньше…

Несколько лет назад Путин огорошил соотечественников, объявив, что даже не знает, какова его зарплата: «Как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю».

Странная, согласитесь, «технология». Президенту кто-то приносит, он куда-то складывает. И отправляет на какой-то счет. Почему же он не интересуется, сколько же все-таки получает? Вдруг зарплата совсем маленькая и до следующей не хватит? Тогда придется занимать у Медведева. А вдруг и у того в кошельке пусто? И на карточке – ни рубля.

И вообще есть ли них какие-то карточки, кроме тех, на которых запечатлены друзья, родственники, товарищи по службе?

Хорошо, что у Владимира Владимировича есть старый прицеп «Скиф». На черный, так сказать, день. Хотя нет никаких оснований думать, что он близок. Позади у президента светлые и радостные дни. Впереди – и вовсе прекрасные. Об этом говорят, нет, кричат цифры. Как на чайки над его резиденцией на Черном море

В 2019 году по статье «Обеспечение функционирования президента и его администрации» из бюджета страны было выделено 25,5 миллиарда рублей. Из них для полноценного функционирования (какова формулировка!) президента РФ - 15,945 миллиарда рублей.

Один день деятельности и отдыха главы государства обходится государству же в 43,5 миллиона рублей в день. В такую сумму обошлась, к примеру, прогулка Путина и министра обороны Сергея Шойгу по осенней сибирской тайге накануне дня рождения президента. Спасибо, что нас порадовали фотографиями этой волнующей церемонии. Президент и министр были в замечательном настроении: дышали свежим воздухом, собирали ягоды, грибы, шишки, пили чай. Вы обратили, какой чудесный был у них цвет лица?!

На кадрах были только Владимир Владимирович и Сергей Кужугетович. Но сколько же людей осталось за кадром! Те, кто помогают жить и работать этим незаменимым людям: пилоты самолетов, охранники, водители, повара, официанты, посудомойки, уборщики. И еще – журналисты, стремящиеся запечатлеть каждый, бесценный для истории, шаг гаранта конституции. Конечно, им тоже нужно платить…

Вернемся к цифрам. Годовая деятельность администрации президента оценивается в 9,649 миллиарда рублей, работа правительства России – в 6,7 миллиарда рублей в год. Но цены растут! И средства на содержание президента, его аппарата, правительства – тоже поднимаются. В 2020-2022 годах они составят 116 миллиардов рублей. Плюс к этому правительство выделит из федерального бюджета 9,5 миллиарда рублей федеральным госслужащим - на выплату единовременных жилищных субсидий. А еще есть Государственная дума, Совет Федерации, Конституционный суд, прочие ведомства, которые тоже надо содержать. Опять же, жителям России.

Мы, конечно, выдюжим, отдадим последнее. Но хотелось бы слезно просить нашу дорогую, очень дорогую власть, чтобы не так сильно давила налогами, запретами, не так больно била дубинками, если мы выйдем на улицу в неположенное для прогулок время. И еще раз не отодвинула бы порог пенсионного возраста. А то об этом говорят все чаще…

Неимоверно утомленный «рабством на галерах» президент, как оказалось, не знает не только размер своего жалованья. Помнится, на недавней «Прямой линии» с жителями России он не поверил жительнице одного из регионов России, которая сказала, что получает 10 тысяч рублей в месяц. Владимир Владимирович возразил: мол, такая цифра, не дотягивает до минимального размера оплаты труда. Путин нахмурился и велел разобраться. Интересно, разобрались?

Написал и подумал: если существует минимальный размер оплаты труда, то почему нет максимального? Сам себе задал вопрос, сам и ответил: потому что у первого есть дно, а у второго нет потолка. Вот пример. Согласно декларации о доходах, полпред президента в Приволжском федеральном округе в 2018 году Игорь Комаров заработал 657 278 000 рублей. А ведь, мог, наверное, и больше

Но, наверное, устал. Ведь наверняка не спал, не ел, не пил, работал до изнеможения, брал сверхурочные, «бомбил» на своей на своей «Ладе Ларгус», которая значится в его декларации. Было бы хорошо, если бы Игорь Анатольевич в порядке шефской помощи прочитал бы курс лекций о секретах своего финансового успеха женщине, которая получает 10 тысяч рублей. Может быть, и у нее бы жизнь наладилась хотя бы на пару тысяч.

Впрочем, лучше господину Комарову значительно расширить аудиторию – пусть полпреда послушает 21 миллион российских нищих и еще несколько миллионов, которые близки к такому же состоянию. Состояние же другой категории граждан – части госслужащих - значительно лучше, благодаря постоянной и неустанной заботе главы государства. На июньской «Прямой линии» с жителями России Путин сказал, что их высокие зарплаты объясняются тем, что часть чиновников – слой драгоценных, квалифицированных кадров. Если снизить им зарплату, то они разбегутся. И что мы будем без них делать?

Президенту возражать вроде негоже, но, может, не надо никого искать? Ведь чиновников очень много. Пусть часть из них уйдет, Бог с ними. Обойдемся. А их зарплату можно пустить туда, где «денег нет, но вы держитесь»

Увы, не слышит призыва наш президент. Не слышит и других просьб, заявлений, предложений. У него очень много дел. И сегодня, и завтра. Но, может, Владимир Владимирович все-таки найдет время и узнает размер своей зарплаты? А то все мы за него очень беспокоимся.