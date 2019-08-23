А ты подал иск против Навального?

Похоже, бюро прогнозов и столичный зверинец отстают от наиболее прогрессивных московских организаций, которые уже успели подать в суды свои иски с требованием компенсировать ущерб от проведения несанкционированных акций.

Что поделаешь? Не разверзлись небеса. Не обрушил потоки серы и огня на представителей демократической общественности, нарушив прогнозы Росгидромета, Господь. И не случилась у львов «патриотическая диарея». Слишком далеко от места проведения демонстраций находится зоопарк.

Впрочем, и без них (по уже поданным искам) оппозиции придётся платить немало.

Суммарное количество исков пробило отметку в 13 млн рублей.

Пострадал ГУП «Мосгортранс», юристы которого удивили беспрецедентной точностью. Они заявили иск на 1 млн 218 тысяч 591 рубль, не забыв при этом про 58 копеек.

Пока оппозиция проводила несанкционированный митинг, выводя народ на улицы Москвы, в Мосгортрансе лихорадочно соображали, по каким переулкам пустить маршрутный транспорт, чтобы объехать полицейские кордоны и не переехать автобусом демонстрантов с их наивными лозунгами и требованиями.

Транспорт простаивал. Некоторые рейсы отменялись. Это вызывало закономерное недовольство граждан. Есть ли фактический ущерб? А то.

Сейчас вам не август 1991 года, когда «Мосгортранс» и защитники «демократических ценностей», от которых все последующие 28 лет лихорадило страну, были едины настолько, что водители перегородили троллейбусами дорогу идущим к Белому Дому бронемашинам Таманской дивизии.

Кстати, военным за порчу протараненного имущества в 1991 году иска так никто и не предъявил.

Иск «Мосгортранса» — это копейки по сравнению с убытками, которые понесло ГБУ «Автомобильные дороги». Оттуда в суд «прилетел» иск о том, что «навальнята» нанесли столичным дорогам ущерб в размере 11 млн 468 тысяч рублей.

Рассмотрение дела, как сообщил ТАСС, назначено на 11 сентября. И если суд удовлетворит набор претензий «Автодора», то Алексею Навальному, Любови Соболь, Георгию Албурову, Илье Яшину, Александру Соловьеву, придётся год экономить на завтраках в «Bosco Cafe».

Если с транспортом всё, более-менее, понятно, то с «Автомобильными дорогами» — не очень. Неужели демонстранты были настолько ретивы и агрессивны, что «взрыхлили копытами мостовую» и повредили асфальто-бетонное покрытие, нуждающееся теперь в многомиллионном ремонте?

Прояснила ситуацию досудебная подготовка дела, в ходе которой представитель этой компании заявил о том, что митингующие… повредили газон. И не где-нибудь, а на Садовом кольце.

Не очень понятно, какое именно отношение имеют газоны к автомобильным дорогам, правда?

Даже судья, рассматривавшая исковое заявление, попросила пояснить, есть ли на Садовом кольце — круговой автомобильной магистрали! — газоны?

Представитель ГБУ «Автомобильные дороги» не только заверил, что они там есть, но и пообещал предоставить ко дню слушаний соответствующую палитру доказательств.

Сделать это будет не трудно, потому что в техническом арсенале ГБУ «Автомобильные дороги» находится передовое оборудование, в том числе, широкоформатные фотокамеры. Вот только какое отношение имеет «Автодор» к газонам, если на сайте данной организации указано, что в её компетенции лишь ремонт дефектных участков асфальта, бордюрного камня, а также барьерных ограждений дороги?

Наверное, 11 сентября станет понятно.

На всякий случай, рекомендуем автолюбителям объезжать растущий из асфальта газон, не дай Бог, иск влепят.

В числе компаний, подавших иск, компания ООО «Анкор». Кто это? Владельцы ресторана «Армения», расположенного на Тверской улице, которую безжалостно топтали демонстранты, ратующие за допуск к выборам незарегистрированных кандидатов.

В ходе вынужденного закрытия точки общепита, по мнению владельцев «Армении», клиенты недопили и недоели на сумму 551 847 рублей 40 копеек. Всё случилось, пока ресторан был вынужденно закрыт 27 июля с 10 до 20. Что любопытно? Понёсшее убытки ООО «Анкор» буквально на днях стало официальным подрядчиком Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Согласно представленной на сайте Zakupki.gov.ru информации, компания окажет услуги по организации питания для делегации детей сотрудников Министерства общественной безопасности СР Вьетнам на сумму 19500 рублей.

Хочется верить, что после данного инцидента Главное управление по вопросам миграции МВД России (бывшая ФМС) будет более лояльно относиться к гражданам Армении, просрочившим сроки пребывания на территории РФ.

Жаль, после подачи искового заявления устроителям ресторана пришлось несладко. В соцсетях лица, сочувствующие Навальному и его команде, рассказали миру столько интересного про антисанитарию, качество еды и вежливость персонала заведения, что пришлось ограничить доступ к странице на Facebook.

С оппозиционной стороны прозвучали ехидные предложения ограничить доступ и в сам ресторан, сделав посещение возможным только для сотрудников Росгвардии.

Московское метро, станции которого закрывались во время протестных акций, тоже пыталось стрясти деньги с оппозиционеров, нарисовав в суде города Москвы печальные картины понесённого ущерба.

Что странно? Иск столичной подземки судьи оставили без движения.

А как же мы?

Кто-то не смог покататься на автобусе, спуститься в метро, понюхать цветы на газонах посреди Садового кольца. Почему кто-то подаёт иски, а мы не можем? Ведь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям определить, какой ущерб понесли не только организации и городское имущество, но, в первую очередь, мы, граждане!

Что нам делать, если мы тоже хотим подать иск Навальному и его команде?

«Русская Планета» адресовала вопрос компетентному юристу. Ответечает адвокат юридической фирмы BMS Law Firm Александр Иноядов.

— Александр, реально ли обыкновенным гражданам, пострадавшим от акций протеста, получить компенсацию за причинённые неудобства у представителей оппозиции? Допустим, я опоздал из-за акции на работу или не успел на самолёт, который должен был унести меня в долгожданный отпуск…

— Если к работнику применены меры дисциплинарной ответственности, то он вправе обжаловать принятое работодателем решение в судебном порядке. При этом он вправе ссылаться на объективные обстоятельства, повлекшие нарушение. Соответствующую справку можно получить у администрации перевозчика. Рекомендуется в таких случаях инициативно информировать работодателя о причинах опоздания, прогула. Если же лицо было ошибочно задержано, а потом освобождено от административной или уголовной ответственности, то это дает право ссылаться на уважительность причин прогула и требовать восстановления трудовых прав, например, в случаях увольнения по инициативе работодателя.

— У оппозиции деньги за неудобство вырвать в суде можно?

— Теоретически реальный ущерб можно взыскать с причинителей вреда, но этих лиц еще нужно установить. Если причинителями вреда будут признаны организаторы акции, то у них будет солидарная ответственность (иск может быть подан как ко всем, так и к любому из них).

Размер упущенной выгоды (те деньги, которые мог бы заработать гражданин, но вследствие акции не получил) доказать намного сложнее. Если сделать это не удастся, гражданские иски в рамках уголовных дел по ст. 212 УК могут быть оставлены без рассмотрения.

По аналогичным основаниям могут быть приняты решения по убыткам, связанным с невозможностью осуществления поездки в отпуск. В целом, вряд ли такие иски будут удовлетворены, так как будет сложно доказать причинно-следственную связь между акцией и ущербом. Если будет вынесен обвинительный приговор, то гражданские иски могут быть удовлетворены, но при условии, что потерпевшие докажут размер ущерба.

— Извечный русский вопрос? Что делать? С чего начинать тем физлицам, которые считают, что понесли ущерб?

— Рекомендуем в каждом случае защиты права предметно к причиненному вреду или нарушению права проконсультироваться с юристом, что позволит полно и правильно определить и способ защиты права, и необходимые доказательства.

— Может ли физлицо подать иск на РПЦ, Мэрию или Госдуму, если понесло убытки из-за депутата с мигалкой, крестного хода или городских гуляний?

— Не может. Указанные изменения происходят в соответствии с нормативными документами.

— Спасибо за ваши ответы.

Непростая ситуация в экономике вынуждает многих из нас искать источники дополнительного дохода. Многие из жителей столицы опрометчиво упускают возможность подачи многомиллионного иска и пусть даже теоретического обогащения за счёт организаторов митингов. Может, зря?

Может получиться такая выгодная история!