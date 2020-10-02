Под запретом оказались пластиковые соломинки, мешалки и ватные палочки

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Британские власти запретили использование пластиковых трубочек, мешалок для напитков и содержащие пластик ватные палочки.

К таким мерам пришлось прибегнуть в целях борьбы с пластиковыми отходами в рамках защиты окружающей среды. Запрет касается Англии.

Подсчитано, что британцы ежегодно используют 4,7 млрд пластиковых трубочек, 316 млн мешалок и 1,8 млрд ватных палочек. Огромная их часть после использования попадает в океан, пишут «Известия».

Ранее британские океанологи из Национального океанографического центра подсчитали, что от 12 до 21 млн тонн пластикового мусора плавает в верхних слоях Атлантического океана.

Это в 10 раз больше предыдущих замеров. Заборы воды производились в различных регионах Атлантического океана на глубинах до 200 метров.

Согласно экспертизе, в пробах были выявлены три наиболее распространенных вида пластика: полиэтилена, полипропилена и полистирола.