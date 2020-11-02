Новости Общество
Общество
Под Волгоградом родители 10-летнего ребёнка нарвались на провёрку органов за экзорцизм
2 ноября, 2020 18:51
1 мин
Telegram-канал Baza
В Волгоградской области неадекватные родители решили «изгнать бесов» из своего 10-летнего ребёнка. Обряды были засняты на видео, которое попало в интернет.
На видео родители заламывают ребёнка и окропляют «святой водой», рисуют на теле чесноком кресты, показывают иконы. Происходящее выглядит откровенным унижением. Ребенок кричит и пытается вырваться, но у него ничего не получается.
После того, как видео попало в интернет, семьёй и ребёнком заинтересовались местные органы опеки. По информации Telegram-канала Baza, органы проведут проверку.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин