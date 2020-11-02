Telegram-канал Baza

В Волгоградской области неадекватные родители решили «изгнать бесов» из своего 10-летнего ребёнка. Обряды были засняты на видео, которое попало в интернет.

На видео родители заламывают ребёнка и окропляют «святой водой», рисуют на теле чесноком кресты, показывают иконы. Происходящее выглядит откровенным унижением. Ребенок кричит и пытается вырваться, но у него ничего не получается.

После того, как видео попало в интернет, семьёй и ребёнком заинтересовались местные органы опеки. По информации Telegram-канала Baza, органы проведут проверку.