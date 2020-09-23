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В Тверской области во время планового учебно-тренировочного полета истребитель Су-35 случайно сбил самолет Су-30. Пилоты последнего успели катапультироваться, они не пострадали.

По информации телеграм-канала 112, инцидент произошел на отработке ведения воздушного боя. Пилоты Су-35 нацелились на истребитель, однако вместо ожидаемого фотовыстрела совершили удар из главного калибра. Пилоты катапультировались, что произошло с самой машиной не уточняется.

Сейчас военные разбираются, как такое могло произойти. Не исключают они как версию самопроизвольного выстрела, так и ошибку наземных технических служб.