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Общество
Под Тверью во время учений истребитель Су-35 случайно сбил Су-30
23 сентября, 2020 14:51
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Фото: Википедия
В Тверской области во время планового учебно-тренировочного полета истребитель Су-35 случайно сбил самолет Су-30. Пилоты последнего успели катапультироваться, они не пострадали.
По информации телеграм-канала 112, инцидент произошел на отработке ведения воздушного боя. Пилоты Су-35 нацелились на истребитель, однако вместо ожидаемого фотовыстрела совершили удар из главного калибра. Пилоты катапультировались, что произошло с самой машиной не уточняется.
Сейчас военные разбираются, как такое могло произойти. Не исключают они как версию самопроизвольного выстрела, так и ошибку наземных технических служб.
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