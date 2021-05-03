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Под Петербургом найдено «волшебное слово» заставляющее чиновников работать

Антон Мельников
3 мая, 2021 20:38
2 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 20:38
2 мин
Semen Likhodeev/Russian Look/globallookpress
Semen Likhodeev/Russian Look/globallookpress

Жители повеления в Ленинградской области устали жаловаться на свалку и написали на мешках с мусором фамилию оппозиционного политика Алексея Навального, чтобы ускорить решение вопроса.

По словам жителей Колтушского сельского поселения, они несколько месяцев писали обращения по поводу несанкционированной свалки, которая к тому же гниет. В конце концов для привлечения внимания властей они написали, на мешках с мусором «Навальный».

На инцидент отреагировал глава Колтушского сельского поселения Эдуард Чирко. По его словам, собственника участка, на котором образовалась свалка, обяжут устранить нарушение.

«Его обяжут убрать и могут оштрафовать ещё за беспорядок», - заявил он.

Он добавил, что местные жители, как и в целом россияне, «хотят всё быстрее, но у нас исторически медленно запрягают, зато потом скачут, не остановить».

Также он прокомментировал идею использовать фамилию оппозиционера для ускорения процесса.

«<…> А юмор – это у нас национальное, если иметь в виду Навального», - сообщил он изданию «Подъём».

Telegram-канал "Подъём"
Telegram-канал "Подъём"

На инцидент также отреагировала администрация поселения, там заявили, что свалку постараются устранить до 9 мая.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Мусор
Свалки
Чиновники
Ленинградская область
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