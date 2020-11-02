Под Омском школьные вандалы повалили кресты на кладбище

Фото: пресс-служба регионального главка МВД.

На кладбище в селе Алексеевка Омской области неизвестные сломали, повалили или вырвали кресты, установленные на могилах.

Как показала проверка, вандалами оказались два местных школьника девяти и 12 лет. По данным полиции, всего повреждены 43 надгробных памятника. По словам местных жителей, они видели, как по кладбищу гуляли двое школьников.

Дети в присутствии родителей признались, что повредили могилы из хулиганских побуждений. На опубликованных снимках видно, что некоторые кресты повалены на землю, другие - вырваны из могилы.

В настоящее время решается вопрос о постановке школьников на учет в правоохранительных органах. В ходе начавшейся проверки рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает телеканал «360».

Напомним, в июне Трифоновское кладбище в Калуге подверглось разгрому со стороны неизвестных. Вандалы надругались над некоторыми памятниками.

В полицию города поступило три заявления от родственников людей, над могилами которых надругались.