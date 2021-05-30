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Под колпаком. Google признал незаконный сбор данных о местоположении пользователей
30 мая, 2021 16:34
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Pixabay
Сотрудники Google признали, что пользователи практически не могут скрыть от компании свое местоположение. Об этом они заявили на суде, который прошел в американском штате Аризона.
Из документов, которые подготовила прокуратура штата Аризона, даже отключение настроек совместного использования местоположения не уберегает пользователей от слежки за ними со стороны компании.
В этом случае специалисты рекомендуют скрыть свое местоположение - сохранить ложное положение мест, которые посещает пользователь.
Генеральный прокурор считает, что подобный сбор персональных данных о пользователях является незаконным, пишут РИА «Новости».
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