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Под Харьковом произошло крушение самолёта

Антон Мельников
25 сентября, 2020 21:23
1 мин
telegram-канал «Подъём».
telegram-канал «Подъём»

Под Харьковом разбился самолёт. По данным очевидцев, крушение произошло около города Чугуев в Харьковской области, есть пострадавшие.

Что это за борт на данный момент не установлено, полиция проверяет информацию.

По предварительным данным, крушение потерпел военно-транспортный Ан-26, на котором могли находиться курсанты.

Местные СМИ сообщают о пяти погибших. Официальной информации пока нет, передает telegram-канал «Подъём».

темы
Украина
крушение
самолет
1 мин