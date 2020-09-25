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Общество
Под Харьковом произошло крушение самолёта
25 сентября, 2020 21:23
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telegram-канал «Подъём»
Под Харьковом разбился самолёт. По данным очевидцев, крушение произошло около города Чугуев в Харьковской области, есть пострадавшие.
Что это за борт на данный момент не установлено, полиция проверяет информацию.
По предварительным данным, крушение потерпел военно-транспортный Ан-26, на котором могли находиться курсанты.
Местные СМИ сообщают о пяти погибших. Официальной информации пока нет, передает telegram-канал «Подъём».
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