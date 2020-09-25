Под Харьковом произошло крушение самолёта

telegram-канал «Подъём»

Под Харьковом разбился самолёт. По данным очевидцев, крушение произошло около города Чугуев в Харьковской области, есть пострадавшие.

Что это за борт на данный момент не установлено, полиция проверяет информацию.

По предварительным данным, крушение потерпел военно-транспортный Ан-26, на котором могли находиться курсанты.

Местные СМИ сообщают о пяти погибших. Официальной информации пока нет, передает telegram-канал «Подъём».