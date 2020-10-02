Почти два десятка распространителей наркотиков не могут выбраться из Рязани

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В Рязани сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить 19 человек, занимавшихся распространением наркотиков через тайники-закладки.

По данным МВД они распространяли синтетические вещества в Рязанской, Московской и Ростовской областях.

Всего, в течение года, было задержано 12 мужчин и семь женщин, среди которых было две супружеские пары, проживающих в Рязани, в Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях.

Как сообщает «Интерфакс», всего было изъято около 6,7 кг синтетического наркотического средства. Около половины задержанных отправлено под стражу. Остальные помещены под подписку о невыезде или домашний арест.