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Почти два десятка распространителей наркотиков не могут выбраться из Рязани

Кирилл Савушкин
2 октября, 2020 16:56
1 мин
Photo
Flickr

В Рязани сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить 19 человек, занимавшихся распространением наркотиков через тайники-закладки.

По данным МВД они распространяли синтетические вещества в Рязанской, Московской и Ростовской областях.

Всего, в течение года, было задержано 12 мужчин и семь женщин, среди которых было две супружеские пары, проживающих в Рязани, в Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях.

Как сообщает «Интерфакс», всего было изъято около 6,7 кг синтетического наркотического средства. Около половины задержанных отправлено под стражу. Остальные помещены под подписку о невыезде или домашний арест.

темы
наркотики
Рязань
закладка
1 мин
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