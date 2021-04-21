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Почти 90 процентов россиян бросят работу и будут следить за Посланием Владимира Путина

Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 11:48
1 мин
Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 11:48
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Абсолютное большинство россиян будут следить за Посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 87 процентов россиян намерены следить за выступлением Путина. Треть из них планирует смотреть послание в прямом эфире от начала до конца.

11 процентов опрошенных граждан РФ будут смотреть отдельные фрагменты в прямом эфире. 42 процента респондентов узнают об основных темах из других источников, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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