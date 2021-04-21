Почти 90 процентов россиян бросят работу и будут следить за Посланием Владимира Путина

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Абсолютное большинство россиян будут следить за Посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 87 процентов россиян намерены следить за выступлением Путина. Треть из них планирует смотреть послание в прямом эфире от начала до конца.

11 процентов опрошенных граждан РФ будут смотреть отдельные фрагменты в прямом эфире. 42 процента респондентов узнают об основных темах из других источников, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».