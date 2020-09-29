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Почему вторая волна коронавируса не будет страшнее первой рассказал инфекционист

Антон Мельников
29 сентября, 2020 20:37
1 мин
у
Pixabay

Врач-инфекционист Иван Коновалов считает, что условия, в которых происходит вторая волна коронавируса, отличаются от тех, что были при пике заражений весной. Они позволят успешно бороться с ростом инфекции.

Одним из главных отличий Коновалов называет способность оперативно и качественно мобилизовать силы и средства для борьбы с заболеваемостью. Сейчас в России появились проверенные алгоритмы приема и распределения пациентов, а медики уже знакомы с болезнью и имеют на вооружении отработанные протоколы лечения.

Другими важными факторами являются уменьшение дефицита средств индивидуальной защиты, повышение доступа к тестам на инфекцию, появление граждан с иммунитетом к вирусу и уточнение групп риска.

Также инфекционист отметил схемы стимуляции медиков в случае заражения коронавирусом, передает ФБА «Экономика сегодня».

темы
здоровье
коронавирус
вторая волна
1 мин