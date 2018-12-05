Почему так важен конкурс «Великие имена России»

Конкурс «Великие имена России», стартовавший ещё в октябре, наконец-то завершился. Граждане России выбрали, имена кого из своих великих соотечественников они хотели бы видеть на карте. Конкурс наделал немало шума: часть россиян скептически отнеслась к самой идее что-то переименовывать, неудобно это, да и дорого. Другие пытались найти связь между поэтами XVIII-XIX веков и аэропортами в конкретных местах, тем более, что авиации тогда никакой толком-то и не существовало. А третьи, видимо, настолько привыкли видеть вокруг себя исключительно площади Ленина да Третьи улицы Строителей, что к появлению топонимов с именами царей и князей оказались морально не готовы. Почему у россиян такое нервное отношение к именам и чем важен для нас этот конкурс?

Общественная Палата РФ 4 декабря огласила итоги голосования. 37 аэропортов России вскоре получат имена великих россиян, ещё 5 аэропортов ждут окончательного решения в ближайшее время. Теперь на карте России появится аэропорт имени Екатерины Великой (в Краснодаре), Николая II (в Мурманске), Дмитрия Менделеева (в Тюмени), княгини Ольги (в Пскове), Антона Чехова (в Южно-Сахалинске).

Некоторые аэропорты получат названия в честь знаменитых летчиков, испытателей и конструкторов советской эпохи – Валерия Чкалова, Алексея Маресьева, Андрияна Николаева, Петра Истомина и Николая Камова.

Современники тоже удостоились чести быть увековеченным на карте России: аэропорт в Красноярске будет носить имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, который ушел из жизни в прошлом году.

Идея конкурса шла, как говорится, сверху. СМИ высказывают предположения, что инициатором переименования аэропортов могли быть представители Министерства культуры и Росавиации. По неофициальным данным, эту идею озвучивали Владимир Мединский и митрополит Тихон (Шевкунов): об этом изданию polit.ru рассказал политэксперт Олег Матвейчев. Основной посыл был в том, чтобы поднять в обществе интерес к собственной истории. И эта затея, надо сказать, удалась. Интернет закипел. И не только интернет.

Больше всего досталось одному их самых гениальных людей на планете, философу Иммануилу Канту. Все знают его как великого немецкого философа. Когда в XVIII веке Пруссия вместе с Кенигсбергом добровольно вошла в состав Российской империи, все жители города присягнули на верность императрице Елизавете Петровне. Но потом политическая ситуация изменилась и провинция покинула границы России. Кант, проживший в Кенигсберге всю жизнь, отказался присягать другому правителю. Мол, клятвы даются лишь раз. Так он и умер, будучи, по сути, российским подданным.

Нынешние чиновники посчитали, что называть российский аэропорт в честь немца – непатриотично. А кто-то углядел в этом предпосылки к сепаратизму. Дошло до того, что неизвестные облили краской памятник Канту и его могилу и разбросали по территории Балтийского университета, где находится памятник, листовки с призывом не голосовать православным за «вражье имя». В итоге всех этих скандалов Кант, лидировавший в ходе голосования, всё же уступил – какая ирония! - императрице Елизавете Петровне.

Ещё одним поводом для бурных обсуждений в сети стало присвоение имени Александра «наше всё» Пушкина аэропорту Шереметьево. Нет, против самого Александра Сергеевича никто ничего не имеет. Но все так привыкли к нынешнему названию аэропорта, что «аэропорт Шереметьево имени Пушкина» сводит с толку, и вообще не звучит. «Только Шереметьево!» - кричали комментаторы. Тем более, к авиации Пушкин никакого отношения и правда не имеет.

А какое отношение к авиации имеют Чингисхан? Фридерик Шопен? Моцарт? Мать Тереза? Да никакого. Это и не нужно. Традиция называть аэропорты в честь великих людей, будь то политики, президенты, общественные деятели, великие мореплаватели, композиторы, учёные и спортсмены, широко распространена по всему земному шару. Только в России имена аэропортов были безликими, привязанными лишь к географическому названию или городу.

Это легко объяснить тем, что развитие гражданской авиации пришлось почти целиком и полностью на XX век. Самым старым аэропортам мира – не более 116 лет. А почти весь XX век в России правила большевистская власть. И по какой-то причине именно аэропорты остались просто точками на карте, а имена деятелей, в основном, разумеется, советского периода, щедро рассыпались по городам и весям, но не по аэропортам.

Теперь историческая справедливость отчасти восстановлена. Да и главной цели конкурс всё-таки достиг: россияне массово ринулись в Google и Википедию, выяснять, какое отношение к Мурманску имел последний русский император, и был ли Антон Павлович Чехов на Дальнем Востоке. Важно ещё и то, что мы наконец-то начинаем вспоминать, что и до 1917 года у России была история. Что можно, оказывается, помещать на карту не только имена непонятных интернационалистов в угоду давно канувшим в Лету братским отношениям с африканскими государствами, но и вспомнить, что в нашей собственной истории есть немало великих имён.

Если кому-то при взгляде на имена княгини Ольги, Николая II или Елизаветы Петровны покажется, что это такая своеобразная мягкая десоветизация – это не так. Ведь имена выбирал народ, и он, конечно же, вспомнил о великих соотечественниках, живших в период СССР. Их имена не забыты, да и не будут забыты. Но отрадно, что уже никто не горит желанием называть что-либо в современной России именем того же Моисея Урицкого.

Для того чтобы двигаться в будущее, нам рано или поздно придётся разобраться со своим прошлым. Тяжёлым, кровавым, непростым. Но, бесспорно, великим. Пусть про конкурс «Великие имена России» будут говорить, что он навязан сверху; пусть будут подсчитывать, во сколько миллионов бюджетных денег может обойтись переименование… это во многом так. Но если конкурс поможет нам всем прийти к общему пониманию роли тех или иных личностей в нашей великой истории – значит, оно не зря.

Далее в рубрике