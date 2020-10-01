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Согласно результатам аналитического центра НАФИ, большинство россиян, которые отказываются заводить детей, принимают такое решение из-за сложного финансового положения. Также людям мешают неудовлетворительные жилищные условия и отсутствие партнеров.

46% опрошенных в возрасте от 18 до 45 лет ответили, что заводить детей не собираются. Из них 24 процента из-за проблем с финансами.

Также женщины отмечают проблемы со здоровьем, возрастными ограничениями и страхом упустить карьерные возможности. Согласно исследованию НАФИ, среди людей, которые не планируют заводить детей, женщин оказалось больше (51%), чем мужчин.

Согласно расчетам авторов исследования, дополнительная выплата к ежемесячному доходу, которая позволила бы гражданам решиться завести ребенка, составляет 58 тыс. рублей. При этом жителям мегаполисов нужно больше средств, чем людям из сельской местности (73 тысячи рублей против 48 тысяч).

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — цитирует представителя аналитического центра НАФИ Lenta.ru.