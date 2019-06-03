Почему россиянам не нужен «безвиз»?
Почему россиянам не нужен «безвиз»?

Постпред РФ в ЕС полагает, что россиянам не нужна Европа

Ну, как тут не вспомнить проникновенный диалог киногероев психологической драмы «Духless-2», рассказывающей о судьбе бизнес-эмигранта?  

— А у меня нет загранпаспорта.

— Как нет?

— Я подожду, пока везде Россия будет.

«Я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму», — заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов. К безвизовому режиму, может, и не стремятся. А в Европу?

Установить истину, можно, заглянув в статистику ГУВМ (бывшей ФМС). Миграционная служба России ещё в 2015 году рапортовала, что в наличии второго паспорта признались 900 тыс. россиян (сколько не призналось — загадка).

На днях Иосиф Пригожин поведал миру, что второе (европейское) гражданство получили Алла Пугачёва и Максим Галкин.

Чтобы не быть голословными мы решили съездить на один из «форпостов» так называемого Союзного государства. Заглянем на погранпереходы, разделяющие «дружественную» Беларусь и, к примеру, Литву! Там практически каждый день, включая будни, «очереди в Европу» достигают многих сотен автомобилей.

Львиная часть из них — на российских номерах

Мы подъезжаем к погранпереходу «Каменный лог». И становимся в конец нескончаемой автомобильной очереди. Она занимает добрый десяток километров. «Неприятие» соотечественниками «ненавистного Евросоюза», достигло апогея?

Каждый, кто смотрит Киселёв- и Соловьёв-ТВ, твёрдо знает, что в освобождённых когда-то нашими дедами и вырождающихся ныне «гейропах» верховодит культ возведённой в абсолют гомосексуальности. Тут и там проходят марши ЛГБТ. Стены домов подпирают агрессивные исламисты, наводнившие страну. Из рук попавших на мелочах матерей выхватывает детей ювенальная юстиция.

Но ежедневно россияне и белорусы теряют многие часы для того, чтобы пройти пограничные пункты — белорусский «Каменный лог» и литовский «Мядининкай». Зачем? Да так: погулять по Вильнюсу (ну, хотя бы!) или махнуть на отдых в Палангу (если Испания не по карману).

До 2014 года, когда евро стоил почти вдвое меньше, разъезжать по Европе могли позволить себе не только москвичи, но и россияне.

Зарплаты многих петербуржцев и москвичей и сегодня сопоставимы, если не с западноевропейскими, то с прибалтийскими.

Встретиться в Вильнюсе с «угнетаемыми» гражданами России — проще простого. Один из них Андрей, дипломированный режиссёр, уроженец Вильнюса, родившийся в семье актёра Русского театра Литвы.

Судьба этого человека складывалась любопытно. В 1991 году, когда вся семья предпочла получить литовское гражданство, сам Андрей, имевший коммунистические воззрения, сделал выбор в пользу российского.

Ни полученный диплом режиссёра, ни призы и награды на многочисленных конкурсах не сделали молодого человека востребованным в театрах и на киностудиях России и Беларуси. Поэтому возвращение патриотически настроенного когда-то «блудного попугая» в родной европейский Вильнюс, всё же, состоялось.  

От российского гражданства Андрей не отказался (хлопотно это — требует сбора огромного количество бумаг, временных и нервных затрат). Да и надо ли менять паспорт? Имеющийся в его распоряжении временный вид на жительство в Литве даёт право беспрепятственного перемещения по странам европейского континента (за исключением, разумеется, Великобритании, самой важной для Андрея страны, куда давным-давно переехали сестра и племянники).

Работой по специальности Андрей некоторое время не был обделён и здесь, в Вильнюсе. Доверяли ставить спектакли, было время. Но в последний год парень трудится на одном из прогрессивных заводских предприятий. Управляет погрузчиком. «Европейский россиянин» всем доволен. И говорит, что любая работа здесь считается весьма почётной. А вот «профессиональное безделье» не приветствуется, как и у нас.

Литовский работодатель своевременно выплачивает россиянину белую зарплату. В цеху полно русскоязычных ребят с украинскими паспортами. Они буквально наводнили предприятия Литвы после введения «безвиза» с Незалежной.

Местные банки завалили Андрея выгодными кредитными предложениями для повышения уровня его материального благосостояния (успевай платить!). А не так давно с ним произошел несчастный случай. Первичная медицинская помощь была оказана в отсутствие страхового полиса. Ну и вторичная заодно.  

На вопрос о том, как он уживается с литовцами, Андрей, прекрасно освоивший литовский язык, отвечает коротко:

— В Литве никто не бьет по паспортам.

По словам бывшего русского писателя и режиссёра, ставшего литовским пролетарием, если кто и подвергается дискриминации, так это смуглые и чернокожие беженцы в Литву. В их адрес озорная литовская молодёжь — нет-нет! — да отпустит пару-тройку нелицеприятных замечаний. Или бананом угостит.  

Беженцев нам встретить так и не удалось. Андрей рассказывает о том, что Литва, как ни одно другое государство Европы, «держит оборону».

Даже в миграционных службах здесь висят плакаты на литовском, которые приветливо приглашают мигрантов вернуться домой и разъясняют, как сильно тоскует по ним Родина. Изображены на этих плакатах, как вы поняли, лица с не очень светлым цветом кожи.  

Дни, проведённые в Литве, фактов неприязненного отношения к русским не выявили. Язык Достоевского здесь звучит не то чтобы повсеместно, как, к примеру, на Кипре. Ни одного объявления на русском, ни слова, нигде. В арендованном домике, скроенном на европейский манер а-ля «Аквариум», с дверями-окнами от пола до потолка, на полках штук 40 книг.

Сколько литературы на русском? Да нисколько. Ни одной книги. Но к нам, русскоговорящим, жители Вильнюса были настроены весьма миролюбиво. Везде.

— Вы говорите по-русски? – спрашиваю пожилого интеллигентного литовца, чтобы узнать, где заплатить за парковку.

— Да! Чем могу помочь? — с лучезарной улыбкой отвечает он, делая шаг навстречу. Часто ли ты встретишь это «деланное радушие» в Долгопрудном или Великих Луках?  

Кажется, байки о том, что каждому россиянину здесь чуть ли не хрюкают во след, всё-таки, несколько преувеличены.

По паспортам, действительно, никто не бьёт, так как бить некому. Полиции на улицах нет. Даже в поисках хоть какого-то подобия местного «ГИБДД» пришлось основательно помотаться по улицам на автомобиле, прежде чем мы увидели улепётывавшие от нас автомобильчики с зелёной полосой и надписью «Policija».

— У них сокращение, — поясняет наш сталкер во «вражескую европейскую зону» Андрей. — Поэтому полицейских на улицах мы очень редко видим.

О возвращении домой, в Россию, Андрей задумался здесь лишь один раз. Когда однокурсник из Норильска позвал его работать постановщиком в тамошний театр. Было дело! Встрепенулось старое — «режиссёрское». Да так и не уехал.

Литва для него – дом родной. Хотя страна гражданской принадлежности — Россия. Внутреннего паспорта у Андрея никогда не было. Совсем как у героя «Духless». Только наоборот. На руках — наш биометрический. Выданный совсем недавно на 10 лет.

— Сколько зарабатываешь на своём погрузчике? — пытливо глядя в глаза литовскому россиянину или российскому литовцу, спрашиваю я.

— Столько, сколько ты в своей газете, — с доброй улыбкой отвечает он.

Ну, значит, на жизнь хватает. 

Покидая Литву, мы задержались на границе на долгих 5 часов. Процедура прохождения границ и таможен чем-то напоминает пыточную, куда вход рубль, а выход два. Погранпост литовский — печально известный Мядининкай задерживает нас на целых 3 часа. Нет-нет. Вопрос не в проверках. Вопрос в том, что очередь из автомобилей тянется здесь бесконечно долго.

Именно здесь, задолго до официального распада СССР, было сожжено несколько литовских постов таможни. Кем? Угадайте.

Весной и летом 1991 года в этих местах произошла серия нападений на литовские посты бойцами рижского и вильнюсского ОМОН. Ну, а в ночь на 31 июля 1991 года произошла бойня. На таможенном посту под Мядининкаем были расстреляны в затылок 4 таможенника, 2 сотрудника местной ДПС и 2 солдата.

Лишь одному из них, 28-летнему Томасу Шярнасу, получившему сквозное ранение в голову, удалось выжить. Этот человек на всю жизнь остался инвалидом.

Любят ли нас литовцы? Ещё бы. У них эта «любовь» теперь в крови. И, уезжая, хочется сказать спасибо. За что? За то, что не выказывают «любовь», очень уж явно (как мы к европейцам в минуты острого несогласия с ними в прямом эфире на ТВ). И за то, что были гостеприимны, переходя с литовского на родной тебе русский, когда нужна была помощь или консультация.

Таких, как Андрей «европейских русских», в Европе по разным прикидкам от 1,5 до 6 млн. Кто-то сохранил российское гражданство. Кто-то — просто память о своих русских корнях. И, главное, у них есть родственники и друзья в России. К ним они наверняка хотели бы приехать без оформления виз, которые требуются им в том случае, если они лишились российского гражданства, но хотят навестить родные Вологду и Череповец, Воронеж и Норильск, Москву и Питер, Астрахань и Смоленск.

Может быть, постпред Чижов, говоря о том, что Россия «не сильно стремится к безвизовому режиму», имеет в виду тот факт, что у большинства российских пропагандистов, льющих нам в уши соловьиные трели, давно оформлено иностранное гражданство или подданство? Имеется у них, на худой конец, недвижимость и вид на жительство в Европе. Возможно, постоянный, о котором нужно отчитываться в ГУВМ России, а может, временный — о нём и вовсе никому сообщать не нужно.

А почему мы, обыкновенные граждане России, ездим в Европу по визам? Почему жители любого провинциального городка должны сначала ехать в визовый центр в Москву или Санкт-Петербург, снимать там жильё, ждать дни, недели, возвращаться назад, а уж затем, собрав чемоданы, ехать в свою Барселону, Рим или Берлин?

Это сегодня, в 2019-м, вопрос кажется риторическим и очень наивным.

В 2000 году руководитель Еврокомиссии Романо Проди на полном серьёзе говорил, что безвизовый режим с РФ к 2008 году будет отменён.

В переговорных процессах неоднократно говорилось о создании общего экономического пространства. Планировалось устранение препон для движения услуг, товаров, капиталов, наконец, людей.

Там и до отмены виз, которые, кстати, сам Владимир Алексеевич Чижов, постоянный представитель России в ЕС, в 2011 году называл сущим анахронизмом, было подать рукой.

Но нет. В 2008 году случилась отнюдь не отмена виз, а вооружённый конфликт в Южной Осетии, который привёл к почти мгновенному «консервированию» многих переговорных процессов, в том числе, и к прекращению безвизового диалога.

Ну, что ж. Добро пожаловать в здравницы Краснодарского края, соотечественники! И на многонациональный Кипр по провизе, где «всё для нас» дублируется на русский и триколоры реют тут и там.

В остальном окружающий мир представляется нам враждебным. И тех, кто уезжает на Запад реализовать свой потенциал (можно и водителем погрузчика с зарплатой, пробившей отметку в 1000 евро, которая многим россиянам не снилась), многие псевдопатриоты нарекают «предателями Родины» и требуют лишить их гражданства. Вот только эмигранты «отказались» от Родины или Родина от них? Смотря с какой стороны посмотреть.

Такая история. 

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