Почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски и блюда с блинами и колбасой
По требованию Роспотребнадзора из школьных меню убрали макароны по-флотски, а также блюда с блинами и колбасой. Чем продиктован такой шаг, объяснила глава ведомства Анна Попова.
По ее словам, всему виной патогенные бактерии, которые слишком быстро развиваются в этих продуктах. Микробы появляются при малейшем нарушении технологии или температурного режима и очень долго выживают в них.
Попова рассказала, что соответствующие рекомендации разработаны не вчера, а существуют много десятилетий. Их целесообразность подтверждена не только научными фактами, но и конкретными наблюдениями.
«Наши предшественники не рекомендовали их для детского питания», - сказала Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Напомним, запрет касается макарон с фаршем и яйцами, блинов с мясом и творогом, сырокопченой колбасы.