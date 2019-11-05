Почему педагоги бьют детей?

Скандалы с учителями школ, избивающими учеников или чрезмерно грубо разговаривающими с ними, стали обыденностью. В социальных сетях и новостях регулярно появляются свежие видеозаписи с участием садистов-педагогов и попавшими к ним в руки детьми, которые любого родителя возмутят. Невозможно равнодушно смотреть, как педагоги унижают своих подопечных морально или физически, орут на них, часто матеря последними словами. Можно вывести в отдельную новостную рубрику подобные инциденты. Поставить рядом с шоу-бизнесом и ДТП. Люди ведь любят всякие яркие истории.

Между тем, масштаб проблемы, возможно, не виден, но возникающие новости в СМИ по этой темы – только вершина.

Роликов снято сотня, а происходящее в каждой школе страны остается за кадром. Нет, это не значит, что в каждом учебном заведение происходит такое, но проблема есть и о ней нужно говорить

Когда я учился, мобильные телефоны только начали появляться у одноклассников. Происходило это уже в старших классах. Мы бы тоже могли снять несколько таких видео. Зафиксировать для потомков было что. Например, несколько лет у нас преподавал учитель английского языка Бердников, решивший заработать авторитет страхом (имя и отчество я уже забыл). Он не использовал против нас указку, а любил бросать в нас куски мела или тяжелую связку ключей. Он всегда старался попасть в голову. Однажды даже запустил целую пачку мела, еще не распечатанную и тяжелую, но промахнулся.



Конечно, происходило это не на пустом месте. Мы могли разговаривать с соседями по парте, не делать домашние задания или каким-нибудь способом нарушать дисциплину. Бывало, что он мог подойти к школьнику и дать подзатыльник. Правда, нам даже в голову не приходило, что нужно пожаловаться директору или родителям на него. Такие примеры скорее исключение, чем что-то само собой разумеющееся. Я любил школьное время и старался его ценить. Эта тоже во многом заслуга моих педагогов.



Почему же мы не жаловались на нашего учителя английского языка? Дело в том, что родители делегируют школе функцию развития интеллектуальных способностей детей, воспитания дисциплины, умению общаться со сверстниками и еще многим другим важным вещам для любого из нас в жизни. Мы не замечаем, что используем навыки, полученные за школьной партой, а они есть и их много. Вместе со всем этим, родители делегируют и определенную власть над ребенком. Никто ведь не жалуется на родителей, если получают ремня за проступок. Вот и на учителей жаловаться было не принято. Хотя потом ты понимаешь, что их власть над тобой условна, а некоторые из них ее постоянно превышают.

История телесных наказаний в учебных заведениях берет свое начало в дремучих веках прошлого. Еще в Древнем Египте их на официальном уровне одобряли. Считалось, что битье школьников самый эффективный и безотказный метод. Впервые наказания отменили в Речи Посполитой во второй половине восемнадцатого века. В Великобритании это произошло только во второй половине двадцатого века. Кстати, до сих пор в некоторых штатах США телесные наказания не запрещены. Что же касается отечественной практике, то она тоже достаточно обширна, хотя и не использовалась во всех образовательных учреждениях Российской Империи. Зато в СССР они были запрещены, а учителю пришлось придумывать новые способы воздействия на классы

Большинство из нас учились в школе и имеют примерное представления об её устройстве. Она нас готовит к Большой жизни, воспитывает определенные навыки и развивает. Еще она нас готовит к определенному режиму дня, работе, ВУЗу, службе в армии. В ней закладываются основы. По своей сути школа режимное учебное заведение, где взаимоотношения между учителем и учеником держатся на подчинение.



Львиная доля усилий педагога в течения рабочего дня приходиться на налаживания порядка. Постоянно кто-то шумит, дерется с другими, таскает девочек за косички и устраивает всякие пакости. Это помимо технической работы: заполнение журналов, отчетов, проверки тетрадей и так далее. Нагрузка огромная. При этом, в каждом классе много детей и к каждому нужной найти свой подход. Очень часто педагогу просто не добиться от ребенка желаемого результата в виде оценок или поведения. Психологически это все очень сложно, а ведь учителя такие же люди, как и мы. Представьте себя на их месте. Очень трудная и ответственная работа. Не каждый может с ней справиться. Что делать, если не получается наладить работу в классе?

Обычно используются разливные наказания или агрессия, которую мы видим на всех этих многочисленных видеозаписях. Бывает, что эта «жесткая» мера переходит из воспитательной плоскости в личностное. Когда преподавателю не нравится по каким-то причинам ученик, у него проблемы с нервами или дома. Тогда на ребенке просто вымещается внутренняя злоба.

Да, все мы люди, я прекрасно знаю, как школьный класс может довести любого до крайностей, но хорошее ли это оправдание таким методам учебы и воспитания? Не думаю

Дети сами часто становятся жестокими, оказываясь среди сверстников. Можно найти в интернете и множество видеозаписей с обратной картиной, когда школьники измываются над учителями. Учителями, которые не настолько защищены обществом и законодательством, как дети. Они находятся под постоянным давлением от руководства и родителей. Работа с детьми – серьезный стресс. Не считая того, что нужно всегда подстраиваться под родителей и директора школы. Школьники сами часто доводят взрослых людей до нервного срыва, но кто в станет на их сторону, если пострадал ребенок?

Пример одного из моих учителей английского достаточно показательный, но я видел и другое. Например, когда мы были уже в старших классах, то часто позволяли себе грубости в адрес преподавателей. Некоторых так и вовсе изводили, но большинство терпело нас. Нам говорили, что мы ужасное поколение, но когда встречаешь своих классных руководителей, то узнаешь, что мы были не такие плохие, как следующие поколения. Хотя я бы не стал давать подобную оценку, скорее они не хуже, а просто другие.

Конфликты вызваны целым рядом обстоятельств, но одно из главных – авторитет учителя и отношение к учебе ученика. Если раньше учитель был всегда прав, то сегодня всегда прав ученик, а учеба сводиться к выбору ответа в тесте. Это становится большой проблемой на уровне дисциплины. С каждым классом её все сложнее поддерживать.

В школах нужны психологи, работающие с педагогами. Человеку сложно одному разобраться в стрессовых ситуациях. Учитывая, что учитель находится на самом низу школьной системы, то ему сложнее всего. Нет, это не отменяет того, что чужих детей бить нельзя и орать на них тоже, а родителям иногда надо самим обращаться к специалистам

Но, психологи проблему полностью не решат. Нужно в целом поменять отношение к учителю на всех уровнях: от министерства образования до самих родителей. Наши педагоги делают из нас цивилизованных людей, дают знания и понимание окружающего мира, в котором мы живем. Помогают нам в нем ориентироваться и учат навыком выживания в нем. Это огромный труд и он бесценен.