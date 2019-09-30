Почему никто не борется с телефонными мошенниками

Опубликована статистика обращений Центробанка к сотовым операторам по поводу телефонных мошенничеств. Операторы игнорируют сигналы тревоги, но и банки отнюдь не рвутся защищать клиентов.

Как они воруют

Наверное, почти все уже знают, как выглядит типичный телефонный «развод» клиента банка. Идет звонок с телефона, иногда неизвестного, а порой и принадлежащего банку. «Сотрудник» сообщает о какой-то необычной ситуации и пытается выведать данные, необходимые для снятия денег («продиктуйте код, который пришел вам на телефон» или «а теперь три цифры с оборотной стороны карты»). До последнего времени считалось, что подобными звонками «балуются» в основном заключенные, но в последнее время покушения на счета граждан становятся куда более грамотными и технологичными.

Иногда и звонка не нужно. Новая классика – получение новой сим-карты по данным настоящего владельца и совершение всех возможных действий, для которых достаточно иметь на руках телефон, вернее телефонный номер жертвы. Это означает возможность получить код подтверждения операции и вбить его в нужное поле на сайте или в приложении.

Правило безопасности №1. Привязка чего угодно к своему основному телефонному номеру – вернейший способ потерять актив, если им кто-то заинтересуется всерьез

Если очень нужно привязывать почтовые и банковские аккаунты к номеру телефона, заведите себе второй телефонный номер, но упаси боже, не используйте его ни в каких мессенджерах, ни при каких звонках. Пополняйте минимально, чтобы не заблокировали, раз в месяц звоните самому себе – и достаточно. О его существовании вообще никто не должен знать.

Мошенники высокого уровня, безусловно, вычислят ваш резервный номер, но для рядовых кидал это может оказаться неразрешимой задачей.

Очень мало сомнений в том, что основная масса мошенничеств в телефонно-банковской сфере осуществляется при содействии сотрудников банков и сотовых компаний. При этом не надо думать, что это сплошь стрелочники. Потому что руководство банков и операторов сотовой связи стремится представить это следующим образом.

Сидит девчонка в салоне какого-нибудь МТС, получает свои 20 тысяч в месяц плюс процент за дополнительные услуги, от которых все отказываются. А тут хороший человек предлагает ей соточку за совершенно невинную выдачу дубликата сим-карты, причем откройся все, даже уголовная ответственность ей не грозит: она же не знала, зачем это нужно, в состав преступной группы не входила

На самом деле, конечно, вычислить и прижучить такую девочку проще простого, и все сотрудники салонов связи об этом знают. Но топ-менеджеры не хотят признавать, что проблема гораздо серьезнее. Так, подмена номера – технически достаточно сложная процедура, и ее точно выполняют люди, имеющие определенные связи в телеком-организациях.

Но те не делают ровным счетом ничего.

Есть тело – нет дела

Центробанк отчитывается о том, что летом отправил операторам связи больше двух с половиной тысяч сообщений о телефонных номерах, с которых совершались мошеннические звонки. 198 раз это была искусная подмена номера банка. 218 раз операторы заблокировали номер. Более двух тысяч раз ответили, что нет правовых оснований для блокировки номера. Ну подумаешь, позвонили, попытались украсть или украли деньги. Бывает, это не повод блокировать хорошего человека.

Об обращениях в полицию сведений вообще нет. То есть перед нами факт попытки обмана клиента банка, есть его номер, есть IMEI телефона, есть полная возможность отследить и повязать джентльмена сотовой удачи, но никто ничего не делает. Вот если бы подозреваемый уронил пластиковый стаканчик перед отделением полиции, тогда да, вычислили бы и скрутили негодяя. А деньги… Не у государства же ворует.

Важно понимать, что мы знаем только точку зрения Центробанка, который сейчас очевидным образом перекладывает ответственность на сотовых операторов. «Мегафон», например, говорит о 2269 обращениях и 900 блокировках, тогда как Центробанк сообщает только о 97 обращениях в «Мегафон» и 46 блокировках за те же три летних месяца. Да и вообще глава ЦБ Эльвира Набиуллина выглядит тем крыловским поваром, который никак не может «власть употребить» против обнаглевшего кота.

Кто все эти люди

На федеральном уровне «котов» этих четверо.

МТС – это Владимир Евтушенков, которого в свое время жестко, вплоть до домашнего ареста, прижали за совершенно законные попытки влезть в нефтяной бизнес. Что существенно понизило статус бизнесмена.

«Билайн», сиречь «Вымпелком» – это в первую очередь Михаил Фридман, самый богатый житель Лондона, давно открестившийся от матушки-России.

«Мегафон» – это Алишер Усманов, фигура на данный момент более сильная, чем две упомянутые выше. Характерно, что и доля этого оператора, судя по приведенным выше обрывкам статистики, очень невелика.

Tele2 – это «Ростелеком», ВТБ (Андрей Костин) и Алексей Мордашов. По политическому влиянию – самый сильный игрок рынка, по клиентской доле – самый слабый.

Зеленый свет мошенникам

Центробанк не раскрывает, кто из операторов чаще всего попадает в неприятные ситуации, но определенные подозрения на этот счет существуют. Совершенно прекрасно все устроено у МТС, вляпавшегося на днях в очередной, какой уже по счету скандал. При попытке перевыпуска сим-карты прежнему владельцу приходит смс об этом с просьбой срочно позвонить, если есть подозрение в мошенничестве. Позвонить, Карл! Пока клиент продирается сквозь все голосовое меню, новый обладатель карты спокойно ее активирует, и связь для законного владельца прерывается. Если бы компания действительно хотела бороться с мошенниками, она бы сделала механизм иным: попросила бы, например, отправить «1» в случае согласия на перевыпуск и «0» при отказе от него. Но очевидно, что техническому отделу этого оператора невыгодно, чтобы люди могли оперативно защитить свое имущество.

В указанном выше случае человек потерял всего лишь сайт, да и тот сейчас возвращает благодаря своей активности и общественному резонансу. А вот у индивидуального предпринимателя Даниила Бондаря через такую же замену симки (бизнесмен в этот момент был за границей) увели со счета 26 миллионов рублей. Симку заменили якобы по паспорту Бондаря в офисе МТС около метро «Текстильщики» в Москве. Часть денег на счету мошенника удалось заморозить, и дальше начались уже причуды Сбербанка, которой долго отказывался вернуть средства законному владельцу.

Разумеется, это не значит, что все остальные операторы белые и пушистые. Мошенники пользуются всеми доступными путями изъятия денег и ежемесячно придумывают пару новых способов. Но нельзя отрицать очевидного: откровенного потворства мошенникам со стороны как банков, так и служб сотовой связи

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В России действует несколько преступных групп, по всей вероятности включающих в себя высокопоставленных сотрудников банков (возможно, также Центробанка) и сотовых операторов. Не задействованные в этом черном бизнесе представители указанных организаций не в состоянии или просто не желают помешать своим коллегам или разоблачить их. Полиция с теплой печки следит за ситуацией, время от времени почесываясь и прикрывая глаза пушистым хвостом.

Правило безопасности №2. Помните: как только вы кладете деньги в российский банк (и не в российский тоже, но у нас все особенно ярко), они перестают быть вашими

Сотрудники банка могут легко отдать эти средства ворам, и им за это ровным счетом ничего не будет. Прецедентов – тысячи, и это только начало.