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Общество
Почему коронавирус стал смертельным для Грачевского? Ответ Елены Малышевой
15 января, 2021 14:36
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Скриншот видео на YouTube
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался от коронавируса. По ее словам, смерть связана с лечением от меланомы.
Малышева рассказала, что Грачевский проходил курс химиотерапии. Она назвала меланому «самым злокачественным видом рака».
«В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной», - констатировала врач. Ее слова приводит Lenta.ru.
Малышева выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера.
Напомним, создатель «Ералаша» умер на 72-м году жизни. В конце декабря его госпитализировали с коронавирусом. Грачевского дважды вводили в состояние комы.
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