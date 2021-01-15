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Почему коронавирус стал смертельным для Грачевского? Ответ Елены Малышевой

Лилия Караева
15 января, 2021 14:36
1 мин
Елена Малышева
Скриншот видео на YouTube

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался от коронавируса. По ее словам, смерть связана с лечением от меланомы.

Малышева рассказала, что Грачевский проходил курс химиотерапии. Она назвала меланому «самым злокачественным видом рака».

«В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной», - констатировала врач. Ее слова приводит Lenta.ru.

Малышева выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера.

Напомним, создатель «Ералаша» умер на 72-м году жизни. В конце декабря его госпитализировали с коронавирусом. Грачевского дважды вводили в состояние комы.

темы
коронавирус
Елена Малышева
смерть
Борис Грачевский
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