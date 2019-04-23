Почему чиновники и оппозиционеры обучают детей не в России

Яблочко от вишенки



Дарья Навальная – симпатичная белокурая девушка семнадцати с половиной лет, дочка известного либерально-оппозиционного блогера Алексея Навального и сама с некоторых пор активный либерально-оппозиционный блогер, поступила в Стэнфордский университет (США). Сама Дарья Алексеевна эмоционально сообщила об этом важном событии на своей странице в соцсетях:

«Я поступила! Я поступила! Я поступила! Спасибо вам всем огромное. Я писала об этом своём видеоблоге и его героях во всех эссе, которые подавала в университеты с документами на поступление. Поэтому точно знаю, что вы мне очень помогли. Все - кто писал комменты, кто поддерживал, кто критиковал. Кто ставил лайки! (и даже те, кто ставил дизлайки) И, конечно, спасибо моим замечательным героям. Буду стараться учиться хорошо, стать полезным членом общества и достойным гражданином нашей страны».





Правда, некоторые наблюдатели считают, что в первую очередь успешному поступлению Дарьи помогли вовсе не лайки и дизлайки ее друзей. Так, бывшая соратница Навального-старшего, адвокат Виолетта Волкова, заявила:

«Она говорила, что Стэнфорд — это такое чудесное заведение, где бедные студенты, у которых доход семьи низкий, могут учиться бесплатно, а Стэнфорд на себя берёт содержание этих студентов, их проживание и оплату их обучения. И она именно, видимо, такой студент. Это смешно, как я поняла, она будет учиться там как малоимущая…В Стэнфорде есть спецкурс, куда Государственный департамент рекомендует учеников. Точно так же, как в своё время туда рекомендовали Навального, чтобы он прошёл курс обучения в Йеле. Это курс для резидентов, для тех, в ком Америка заинтересована. Соответственно, курс обучения в вузах для своей американской резидентуры в России. Я думаю, что она как раз обучается именно по этой программе, по рекомендации Государственного департамента».



Впрочем, была ли девушка рекрутирована в Стэнфорд по разнарядке или сумела туда пробиться сама – вопрос второй и дискуссионный по сравнению с самим выбором места обучения. А здесь все несомненно и бесспорно даже без комментария госпожи Волковой.

Стэнфордский университет – действительно кузница кадров для дела американского миропорядка и одновременно излюбленный полигон военно-силовых структур и ряда ведущих банков США

Здесь они проводят разного рода исследования и обкатывают разработки, имеющие целью повышение управляемостью социума и отдельных людей. Именно здесь в 1971 году психолог Филипп Зимбардо провел знаменитый тюремный эксперимент, так и названный в итоге Стэнфордским в честь университета.

Точно так же несомненно, что кузницей кадров для Pax Americana является Йельский университет, где в свое время обучался А.А.Навальный. Йель входит в «Лигу плюща» - восьмерку самых престижных частных университетов; название неформального объединения происходит от побегов плюща, которые можно увидеть на старых зданиях этих университетов.

Исследователи Г.Водолеев и С.Сидоренко так пишут о социально-образовательной миссии «Лиги» в своей книге «Спецнужды и спецслужбы»: «Не говоря уж о высшем руководстве, среднее звено ЦРУ формировалось преимущественно из выпускников восьми привилегированных университетов, расположенных в восточных штатах и образующих, так называемую, «Лигу плюща». Слывущие интеллектуалами и либералами выходцы из «Лиги плюща», даже если они не обладают личным состоянием, получают поддержку правящего сословия (истеблишмента), которое рассматривает их, как свою надёжную опору».

Добавим, что именно Йель является местом пребывания знаменитой парамасонской организации «Череп и кости», членами которой в разное время числились президенты США Уильям Говард Тафт, Буш-старший и Буш-младший, а также госсекретарь Джон Керри.

Каменщики вольные и невольные



Тема масонства и разнообразных тайных и не очень обществ масонского типа в российской интеллектуально-политической среде считается чем-то недостойным обсуждения, к ней приклеен ярлык «конспирология», а любой обращающийся к ней человек автоматически рассматривается как в лучшем случае маргинал, в худшем – сумасшедший.

Между тем, самая матерая конспирология в нашей жизни – это считать, что нет никакой конспирологии

Да, в общем-то, масонство и не совсем по данному ведомству, значительная часть его жизнедеятельности на виду, причем демонстративно, однако обращать на это внимание вроде как «неприлично».

Автор этих строк в 2015 году присутствовал на одном столичном мероприятии, где с докладом выступал известный французский политик, писатель и большой друг России Иван Бло (ныне, увы, уже покойный). Видно было, как у некоторых присутствующих буквально сводит скулы при подробном рассказе мсье Бло об огромной, открытой и широко освещаемой прессой роли масонства в жизни современной Франции.



А ведь оно сыграло и в русской истории огромную и, мягко говоря, не очень положительную роль. Появившись в наших краях в XVIII веке, во второй его половине оно окрепло настолько, что обзавелось представительством на всех этажах общества и власти. Масонами были два подряд обер-прокурора Святейшего Синода, Мелиссино и Чебышев, причем Чебышев был еще и открытым атеистом, а Мелиссино запланировал реформу православия, выглядящую радикально-«прогрессивно» даже по сегодняшним меркам – свести к минимуму почитание икон, мощей и обрядовой части религиозной жизни, разрешить назначение епископов из женатых священников, разрешить каждому человеку не меньше трех освященных церковью браков, и так далее.

Кстати, сейчас, когда синодальный период давно закончился, среди высших иерархов РПЦ можно встретить «обновленцев» примерно такого же пошиба

Это, конечно, не говорит о том, что они масоны, но наводит на размышления. В итоге даже Екатерина II, которая долго благоволила масонским идеям, считая их передовыми и сообразными духу Просвещения, и при которой данный идеи охватили весь высший свет, начала точечную борьбу с масонством и репрессии против его наиболее влиятельных ячеек. Последней каплей стало сближение с «вольными каменщиками» престолонаследника Павла Петровича, будущего Павла I, которому мать откровенно не доверяла.





При Александре I, тоже долго тяготевшем к масонству, был составлен высочайший рескрипт:

«Все тайные общества под какими бы они наименованиями не существовали, как то: масонские ложи или другими — закрыть и учреждения их впредь не дозволять»

Но повлиял он на заметность масонской жизни, на ее интенсивность, но никак не на сам факт существования. При Николае II же масонство было вновь разрешено официально – и созданная в 1912 году организация «Великий восток народов России» стала одной из главных точек сборки Февральской революции, свергнувшей последнего императора из династии Романовых.



Входивший в ВВНР А.Ф.Керенский так рассказывал о начале своего масонского пути:

«Предложение о вступлении в масоны я получил в 1912 году, сразу же после избрания в IV Думу. После серьёзных размышлений я пришёл к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял это предложение».



Уже в советское время в книге «1 августа 1914 года» историк Николай Яковлев коснулся доселе запретной темы, признав роль масонства в Феврале-1917. При этом, отдавая дань идеологическим установкам, он подчеркнул, что «вольные каменщики» были врагами большевиков.

Однако в первую очередь они проявили себя как враги, вольные или невольные, не монархии и большевиков, а российской государственности как таковой

К концу советской эры масонство, вроде бы окончательно задушенное на русской земле, вновь подняло голову. Говорили о связях с ним Горбачева и «архитектора перестройки» А.Яковлева, известный русский писатель и мыслитель Олег Платонов включал в тайные масонские списки едва ли не всех заметных творцов позднесоветской и постсоветской политики, от Ельцина и Лужкова до Гайдара и Говорухина. Официально же, кажется, о своем членстве в одной из лож говорит только эпатажный деятель Андрей Богданов, в 2008 году баллотировавшийся в президенты. Истина в вопросе, какой же силой и влиянием обладает современное российское масонство, очевидно, лежит где-то посередине между полюсами «все, начиная с Горбачева и Ельцина» и «только Богданов».



А что сейчас



Схожим образом, примерно усредненно, обстоит дело и с отношением к масонству в целом, как к феномену – одни считают его едва ли не главной, и притом зловещей, движущей силой мировой истории, другие, включая самих открытых масонов, призывают относиться к нему как к безобидному клубу по интересам и площадке для интеллектуальных бесед.



Само членство в масонской организации отнюдь не свидетельство обязательной злонамеренности человека. Точно так и обучение в престижном вузе одной из ведущих стран агрессивного блока НАТО само по себе не приговор. В конце концов, там учится не только дочка Навального, но и подавляющее большинство отпрысков российской «элиты», в том числе и героев выпускаемых Алексеем Анатольевичем разоблачений, и противостояние отцов студентов «Лиги плюща» напоминает знаменитую забаву «борьба нанайских мальчиков».

Когда фигура высокого ранга и чина с георгиевской лентой на груди, кричащая на всех углах и трибунах о патриотизме, духовных скрепах и борьбе с пятой колонной, и сердце, и сокровище, и любимое чадо держит в государстве - наиболее вероятном противнике, не очень важно, масон он или антимасон

Вот когда масонство, Стэнфорды с Йелями, виллы на Лазурном берегу, итальянские виноградники и прочие неоднозначные обстоятельства идут пакетом – это повод задуматься.

Как и о том, почему именно обладатели таких пакетов находятся на первых, вторых и третьих ролях во вроде бы воюющих лагерях «российский правящий класс» и «российская либеральная оппозиция».



Автор: Станислав Смагин