«Победа»… жадности над ленью?

Авиакомпания «Победа» отстояла в суде свое право дополнительно зарабатывать на пассажирах за предоставление услуги, которая по природе своей платной вроде как быть не может. Речь, если кто не вспомнил, о давнем споре популярного лоукостера, дочки «Аэрофлота» с авиационными властями и прокуратурой. Они оспаривали право бюджетного перевозчика взимать с пассажиров плату за регистрацию на рейс.

Щербинский суд Москвы на днях отказал Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в иске о признании такой практики незаконной. Пока не известно, будут ли представители надзора подавать апелляцию, однако представители перевозчика на комментарии для прессы не скупятся и настаивают: платная регистрация на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах (за исключением Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) была внедрена исключительно в интересах самих пассажиров.

Всё для людей?

Почему вдруг? Да потому, что позволяет якобы экономить деньги тем пассажирам, которые проходят регистрацию самостоятельно, онлайн. Общая же практика такова: авиакомпании включают тариф за регистрацию на рейс в стоимость авиабилета, при этом не важно, зарегистрировался ли уже пассажир на рейс самостоятельно или нет.

Таким образом, люди оплачивают услугу, которая им, по сути, не нужна, «Победа» по этой части предельно прозрачна. К тому же, отмечают ее представители, это вообще общемировая практика, где пассажиры сами могут выбрать — регистрироваться ли на рейс дома через интернет, либо заплатить на месте 25 евро по текущему курсу и воспользоваться услугами агента на месте.

В компании заявили, что вынуждены пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. По словам собеседника агентства, расходы «Победы» на топливо с прошлого года выросли «более чем на 10%».

При этом клиенты бюджетного перевозчика, как оказалось, в основе своей люди продвинутые. По внутренней статистике авиакомпании, 85% всех её клиентов, вылетающих из зарубежных аэропортов, регистрируются на рейсы бесплатно через интернет.

В ближайшее время «Победа» ожидает увеличения этой доли до 95%. Здесь также отмечают, что вместе с пассажирами и сам лоукостер также экономит на непрофильных расходах (содержание большого штата регистраторов на стойках).

В частности, резкий рост стоимости авиационного топлива в 2018 году практически не отразился на тарифах этой авиакомпании. Напомним, в конце мая прошлого года Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в лице своего президента Владимира Тасуна обратилась к зампреду Правительства РФ Максиму Акимову с письмом, в котором уведомила, что резкий рост стоимости авиационного топлива неизбежно приведёт к удорожанию перевозок.

Где подвох?

Ранее «Победа» уже выходила на Минтранс с инициативой распространить «успешный мировой опыт» с вынесением платы за регистрацию за пределы стоимости авиабилета, сделать её опцией для тех, кто, возможно, плохо владеет современными технологиями или не доверяет им. Но чиновники такое новаторство не оценили.

Справедливости ради, рядится в тогу адвоката простых пассажиров у «Победы» пока получается так себе — свежи в памяти скандалы с попытками представителей этого лоукостера содрать со своих неприхотливых клиентов лишнюю сотню другую рублей.

А размещённые в сети отзывы указывают на то, что и с бесплатной онлайн-регистрацией всё бывает далеко не так гладко, как это пытаются изобразить представители авиакомпании. «Бесплатно якобы можно зарегистрироваться на сайте… однако, сделать это онлайн было технически невозможно, — возмущается на форуме Irecommend.ru пользователь под ником Lidia88. — Я летела одна, но люди с детьми вынуждены были платить ещё больше. Стоимость, как я понимаю, та же для детей- 25 евро».

Вполне возможно, что автор гневного отзыва всего лишь невнимательно прочитала правила авиакомпании, где говорится, что бесплатная онлайн-регистрация на рейс завершается… за 4 часа до вылета. Если опоздали — сделать это можно будет лишь на стойке и уже за деньги. Для сравнения: зарегистрироваться онлайн без переплат на рейс лоукостера Ryanair можно не позднее, чем за 2 часа до вылета по расписанию, а на Air Europa и вовсе за час.

Так или иначе, точку в споре российского лоукостера с авиационными властями ставить рано, считает генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. «Это было только решение суда первой инстанции в пользу авиакомпании, оно может быть обжаловано», — отметил он в комментарии для «Русской Планеты».