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«По состоянию здоровья»: военные начнут получать жилье вне очереди

Марьям Ибрагимова
5 октября, 2020 11:56
2 мин
Фото: dialog1918.ru
Фото: dialog1918.ru

Российские военные, увольняющиеся со службы по состоянию здоровья, станут получать жилье вне очереди. Министерство обороны уже подготовило соответствующие изменения в законодательство.

Секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев отметил, что помимо внеочередного предоставления жилья военнослужащим, повысятся еще и социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщает ТАСС.

По его словам, особого внимания заслуживают родственники военных. Им проиндексировали размер установленных выплат. Также Патрушев заявил о необходимости адресной соцподдержки близким погибших при исполнении служебных обязанностей. Он добавил, что эти вопросы всегда будут на "особом контроле".

Если говорить о цифрах, в военных городках, расположенных в Сибирском федеральном округе, планируют отремонтировать 250 объектов, 99 из которых относятся к казарменно-жилищному фонду, а 68 – к объектам теплового хозяйства.

Кроме того, в Алтайском крае и Кемеровской области к 2021 году планируют построить образовательные учреждения для детей военнослужащих.

темы
жилье
военные
ВС
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