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По подозрению в убийстве 90-летнего преподавателя ВГИК задержана пенсионерка

Анастасия Красильникова
22 июля, 2020 21:59
1 мин
Фото
Фото: преподаватель Ирина Шур / ВГИК

В Москве по подозрению в убийстве 90-летнего преподавателя ВГИК Ирины Шур задержана 69-летняя женщина, сообщает Следственный комитет России.

Никаких данных, кроме года рождения задержанной, ведомство не приводит. Источник агентства ТАСС утверждает, что речь идет о социальном работнике, которая трудилась у убитой в 2016 году. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Об убийстве пожилого преподавателя стало известно 20 июля. Ее тело было обнаружено в доме на Кутузовском проспекте в столице.

темы
СКР
убийства
задержание
ВГИК
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