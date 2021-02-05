По неназванным причинам скончался бывший российский военачальник

Общество

Скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий. Ему было 66 лет, смерть наступила по неизвестной причине.

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Клуб военачальников. Собеседник рассказал изданию: «Не от ковида. Он был дома».

Высоцкий был главкомом ВМФ с 2007 по 2012 годы. В 2000-м он участвовал в операции по спасению подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море во время учений.

Высоцкий был назначен на должность президентом Владимиром Путиным, а снят - Дмитрием Медведевым. Причиной отставки назвали отказ переводить главный штаб ВМФ из Москвы в Санкт-Петербург. Он, в частности, настаивал на грамотной подготовке к переезду.