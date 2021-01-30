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Общество

По миллиону рублей получат семьи погибших в ДТП в Самарской области

Сергей Михневич
30 января, 2021 15:44
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 15:44
1 мин
По миллиону рублей получат семьи погибших в ДТП в Самарской области
Сообщество ЧП Самара

Семьям погибших в ДТП с пассажирским автобусом под Сызранью окажут материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Об этом заявил глава Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Он также рассказал, что пострадавшие в аварии получат от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести состояния.

Напомним, авария, унесшая жизни 12 человек, произошла накануне вечером на 873-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области в районе села Заборовка. Среди погибших были 10 жителей Ульяновской области, пишет ТАСС.

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