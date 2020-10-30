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Заслуженный мастер спорта страны, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оказался в центре скандала. На сайте Change.org появилась петиция с просьбой отстранить его от участия в качестве тренера на 4-м и 5-м этапах Кубка России. Люди, подписывающие петицию и оставляющие комментарии, утверждают, что Плющенко нарушает определенные правила, связанные с профессиональным этикетом.

«Считаем, что неоднократное нарушение тренерской этики Е. Плющенко выраженное в резких и неэтичных высказываниях по отношению к другим тренерам и спортсменам, по отношению к оценкам, выставляемым судьями на соревнованиях, должно быть наказано в соответствии с правилами, а именно отстранением от участия в соревнованиях в качестве тренера», – говорится в сообщении.

Отстранить от соревнований мастера спорта может только Федерация фигурного катания на коньках России. Автор документа считает, что Плющенко наносит ущерб репутации данной организации. С ним согласились уже 955 человек.

Четвертый этап Кубка РФ состоится в Казани с 8 по 12 ноября, пятый — с 5 по 8 декабря в Москве.

Ранее сообщалось, что генсек Федерации бокса страны готов оплатить бой между Навальным и Плющенко.