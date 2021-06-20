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Плохая идея. Российский МИД советует не проводить отпуск в Афганистане
20 июня, 2021 15:34
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Pixabay
Российский МИД предупреждает туристов, что в Афганистане в последнее время сильно ухудшилась криминогенная обстановка и лютуют террористы.
Кроме того, в стране похищают иностранцев и требуют выкуп, поэтому проводить отпуск в этой стране - не очень хорошая идея.
«Настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в Исламскую Республику Афганистан с туристическими целями», - говорится в сообщении консульского департамента внешнеполитического ведомства».
Напомним, сейчас военнослужащие США и их союзники по НАТО покидают страну. Этот процесс должен завершиться до 11 сентября этого года, пишет EADaily.
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