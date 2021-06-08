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«Письма в дупло закладываете?»: Сергей Шойгу устроил внезапную проверку московского военкомата
8 июня, 2021 10:08
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов и возмутился отсутствием компьютеров у некоторых сотрудников.
Шойгу отчитал начальника военкомата за работу по старинке. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?», - сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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