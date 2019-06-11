Что пишут о России в российских путеводителях

В путешествиях мы часто смотрим на туристические путеводители по городам: в них есть интересные места и достопримечательности. Для путешествий по России такие брошюры тоже есть — и пишут их не всегда русские люди. Мы прочитали 23 сайта с путеводителями и выбрали для вас самые интересные примеры.

1. Есть

Первая на очереди достопримечательность — еда. Вот, что пишет туристический портал о борще: «Технически? этот суп состоит из мясного бульона. В него добавляют овощей — за счет них он становится кисло-сладким. Чаще всего борщ делают на свекле, но есть варианты и с белокочанной капустой и зеленью, вроде щавеля. Подается со сметаной».

А вот, что пишут о варенье: «Варенье (или варение) это джем, или начинка пирога. Это также и десерт, однако, более густой и темный, чем европейские джемы и мармелады. В варенье с ягодами добавляется сахар, и фрукты, затем их оставляют «мариноваться» до тех пор, пока сахар не растворится и вместо него не образуется сироп. После этого массу нагревают».

2. Опасаться гопников

Гопников знают и любят по всему миру. Вот, что пишут на сайте с турами по России:

«Гопники были популярны в российских провинциях в начале 1990-х годов, однако в сегодняшней России неясно, сколько гопников среди нынешней молодежи страны. Понятно, однако, какое влияние они оказывают в России в XXI веке. Многие утверждают, что субкультура гопников: необразованных молодых людей в возрасте до 30 лет, больше не привлекает молодежь. На смену ей пришло новое, более ответственное поколение».

Тем не менее, гопников все еще можно встретить в провинции, вдали от крупных городских центров, а также в спальных районах крупных городов. Они все еще матерятся и пьют пиво, закусывая его семечками. И «отжимают» мобильные телефоны и деньги.

3. Наслаждаться гостеприимностью

Следующий путеводитель очень нежно отзывается о любви русских к постоянным визитам: «существует большая разница между российской традицией гостеприимства и терпеливым отношением к гостям в других странах мира. Легенды о широте русской души имеют под собой веские основания. Русские любят принимать гостей, находясь в России, не нужно ждать особого случая, чтобы навестить друга или соседа. Русским нравится навещать друг друга, встречаться за ужином или просто заходить в гости.

Приходить в гости можно и без специального приглашения. Просто сообщите о ваших планах заранее, и хозяева будут рады вас принять. Считается грубым оставлять гостей без подарков — хозяину может купить чая с печеньем или принести что-нибудь к столу».

4. Приготовьтесь к разным обращениям

Для тех, кто думает, что русские до сих пор называют друг друга товарищами, путеводитель подготовил памятку по обращениям: «В постсоветский период товарищ потерял значимость — так теперь никто не говорит. Слово теперь — маркер, который помогает определять людей из коммунистической партии. Его также используют люди, внутри которых жив Советский Союз.

У жителей России не осталось подходящих способов обращения! Термин «господин», не считается: его в основном используют в официальных случаях. Сейчас к русским принято обращаться «Молодой человек» и «Девушка». Но не стоит называть так пожилых людей — для них это может звучать оскорбительно.

Менее распространены формы «мужчина» и «женщина» — их могут даже расценить, как вульгарные. Существуют также ситуационные формы обращений: можно обратиться к таксисту как «Командир» или «Шеф».