Пирамида Жадности
Пирамида Жадности

Несмотря на горький опыт, общество продолжает доверять финансовым мошенникам

Удивительное дело: мир и журнал «Форбс» не знают ни одного миллиардера, сколотившего своё состояние на финансовых пирамидах, да и среди мультимиллионеров таких не сыскать, однако реклама разного рода финансовых «товариществ» и «холдингов» упорно предлагает любому более-менее сколотившему капиталец россиянину стать олигархом на одних лишь баснословных процентах.

Кто-то сразу раздражённо закрывает на экране окно с рекламой или отправляет буклет в корзину, кто-то из спортивного любопытства или полагаясь на авось начинает «изучать» предложение и прозревает на полпути, остальные несут свои кровные на «поле чудес» под заветный дуб, чтобы больше их не увидеть никогда. При этом — практически всегда — берут «за компанию» родных и друзей, ведь в том и суть любой пирамиды: людей должно быть много и они должны друг другу доверять настолько, насколько это возможно.

Хлебосольная Сибирь

С начала 2019-го года Центробанку удалось распознать 61 финансовую пирамиду, об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Все эти конторы мелкие и лишь половина из них хотя бы старались предстать перед своими клиентами-жертвами «солидно», были оформлены как ООО, правовой статус остальных был изначально размыт, а десяток и вовсе были интернет-сайтами и не более того.

Это говорит лишь о том, что разномастные жулики под вывесками солидных финансовых «инвестиционных» компаний полностью расслаблены и, возможно, чувствуют серьёзную защиту «сверху» — тут уже остаётся рассчитывать на то, что одной лишь статистикой

Регулятор не ограничится и от души посодействует компетентным органам

Но пока имеем что имеем — спецы Центробанка, конечно, хорошо изучили эту тёмную сторону финансового рынка, им есть, что рассказать в интервью прессе. В том числе и о том, что в последние годы проходимцы почему-то особенно полюбили Урал и Сибирь, откуда тянутся нити большинства «шарашкиных контор» со сказочной доходностью и без намёка на реальное сотрудничество с Агентством по страхованию вкладов.

Да не в обиду адептам цифровой экономики это прозвучит, но именно «цифровой хайп» спровоцировал в прошлом году развитие мошеннических схем — принципиально новых, эксплуатирующих принципиально новые понятия: блокчейн, криптовалюты, ICO и тому подобное.


Фото: Drive2.ru

Контроля нет?

По мнению партнера юридической фирмы «Кирьяк и партнеры» Семена Кирьяка, серьёзной предпосылкой для развития новых мошеннических с-ем «инвестирования» в криптоактивы стала низкая финансовая грамотность населения.

«Отсутствие государственного регулирования в сфере обращения с такими активами, устоявшейся судебной и правоприменительной практики привело к отсутствию правовой защиты лиц, вложивших деньги в такие пирамиды, — приводит слова эксперта агенство «Прайм». — Очень часто криптобиржи, которые фактически не осуществляют свою деятельность, зарегистрированы в других юрисдикциях, что также затрудняет возврат денежных средств гражданам Российской Федерации».

«Ослепительные предложения в виде удвоения, утроения вложенных средств часто заставляют любителей рискнуть в погоне за прибылью забыть о безопасности, — рассказал «Русской Планете» первый вице президент бизнес-сообщества «Опоры России» Павел Сигал. —  Огромное количество подобных «организаций» используют стандартные формы вовлечения, наподобие: «приведи друга, двух друзей, двадцать друзей», но есть и те, кто маскируют свою деятельность различными системами лояльности, доверительными фондами, инвестиционными партнёрствами.  Существует мнение, что пирамида похожа на азартную игру, где ты можешь потерять свои «скромные вложения», но можешь и выиграть, и преумножить свой вклад в 10 раз и именно этим риском пирамиды затягивают в свои кулуары новые жертвы».

Вывести облапошивание доверчивых «инвесторов» в онлайн с успехом пытался и ныне покойный Сергей Мавроди — поистине исторический персонаж, ставший настоящим символом «лихих 90-х». В деятельности его компании «МММ» в разное время участвовало от 2 до 15 миллионов вкладчиков, которые приобретали так называемые «ваучеры» — акции компании.

Империя Мавроди довольно быстро стала не просто суперприбыльной компанией, но и значимым элементов внутренней политики — достаточно вспомнить эти митинги у офиса «МММ» на Варшавском шоссе, когда власть клеймили за то, что она «рушит честный бизнес»

Феномен доверия к этой мошеннической конторе оказался настолько велик, что уже в нынешнее десятилетие Мавроди достаточно успешно запустил несколько новых пирамид, даже не думая долго над их вывеской — всё то же «МММ».

И лишь внезапная смерть — главная судья — вынесла ему свой приговор.

Теги:
Места: Россия
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