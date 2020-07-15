Пыльца способна предсказать окончание пандемии коронавируса

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Точную связь между возникновением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом и коронавирусом описали ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус.

Как выяснилось, иммунитет из-за действия аллергенов приходит в боевую готовность, что помогает противостоять заражению. Кроме того, в связи с возникновением в воздухе особого аэрозоля, в атмосфере снижается число вирусных частиц.

Исследователи отмечают, что распространение COVID-19 будет снижаться летом и расти осенью и зимой, когда прекращается цветение растений и минимальна солнечная активность, пишут «Известия».

Как сообщалось, квашеная капуста, кимчи и кисломолочные продукты помогут защититься от COVID-19, выяснили специалисты из Франции.

Как выяснилось, различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. Так, в меню жителей Германии и Южной Кореи входит квашеная капуста и кимчи — блюдо на основе ферментированных овощей, которые содержат антиоксиданты, укрепляющие иммунитет и препятствующие попаданию инфекции в организм, а также снижают вероятность протекания коронавируса в тяжелой форме.