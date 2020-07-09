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Пилот быстро посадил Boeing 738 с разбитым стеклом и спас людей

Лилия Караева
9 июля, 2020 09:20
1 мин
Самолет
Piqsels.com

Летевший из китайского города Сиань в Куньмин самолет авиакомпании Ruili Airlines совершил аварийную посадку из-за разбитого стекла. За считанные минуты пилоты опустили воздушное судно с высоты 9,4 тысячи метров.

Трещины на лобовом стекле у Boeing 738, которые образовались из-за сбоя в работе противообледенительной ситсемы, обнаружили через полчаса после начала полета. Тогда пилоты приняли решение незаметлительно садиться в городе Чунцин.

За 6 минут летчики снизили высоту до 3,8 тысячи метров, рассказывает Lenta.ru. В результате лайнер успешно посадили и никто из пассажиров не пострадал. После посадки судно осмотрели, чтобы установить причину образования трещин.

В мае в Пакистане за минуту до приземления разбился пассажирский самолет. На борту было 98 человек.

темы
Китай
самолет
посадка
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