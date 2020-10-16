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Писателя Дмитрия Стародубцева заключили под стражу на два месяца. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

По версии следствия, инцидент произошел 13 лет назад. Заявление в полицию девушка смогла подать только сейчас, когда ей исполнилось 24 года. Она рассказала, что Стародубцев изнасиловал ее, когда ей было всего 11 лет.

«Следователи считают, что Стародубцев растлевал детей, не достигших 14 лет, вместе с другом. Сейчас проверяют его и на другие подобные эпизоды. Вчера поздно вечером его арестовали», – сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточнил сайт mk.ru, писателю и его приятелю вменяют три аналогичных преступления 12-летней давности. Предполагается, что подозреваемые находили своих жертв через матерей-одиночек.

Дмитрия Стародубцева знают по книге «В поисках оргазма». Кроме того, он был одним из первых PR-специалистов в России и в 90-е участвовал в рекламной кампании Бориса Ельцина.