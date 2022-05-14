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Певец Григорий Лепс пострелял в Донбассе
14 мая, 2022 18:36
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Певец Григорий Лепс поделился новыми кадрами с Донбасса, куда приехал с концертом.
На видео Лепс, стреляющий по мишеням из различных типов оружия. Певец постреляет из пистолета, автомата и пулемёта.
Ранее певец дал концерт в Донецке, а потом заехал в госпиталь, где навестил детей и раненных военных, сообщает телеграм-канал Readovka.
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