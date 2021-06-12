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Петр Толстой: Следует повышать доступность образования и спорта
12 июня, 2021 12:52
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российские власти должны более пристально обращать внимание на решение демографических вопросов, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом он рассказал в преддверии Дня России.
«Имеющиеся меры по стимулированию рождаемости в виде материнского капитала, пособий или льгот многодетным должны дополняться новыми инициативами. Для этого и была создана в Государственной думе рабочая группа по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты интересов многодетных семей», - заявил Толстой.
Толстой считает, что семьи с детьми уже сейчас чувствуют поддержку государства. Но, тем не менее, действующие меры в виде маткапитала и различных пособий должны постоянно увеличиваться и дополняться, пишет «Московский комсомолец».
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