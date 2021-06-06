Петиция: россияне требуют признать геноцид советского народа
В России организаторы проекта «Без срока давности» создали петицию, которую опубликовали на Change.org. Организаторы призывают признать преступления нацистов против советского народа в годы Второй мировой войны геноцидом.
«Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран <...> призываем всех участников мирового сообщества сохранить память о великой победе советских людей, подаривших свободу всему миру», - говорится в обращении.
По словам организаторов, цель проекта - сохранить историческую память о мирных гражданах СССР, которые стали жертвами военных преступлений нацистов.
Напомним, в результате карательных операций на территории Советского Союза во время войны было уничтожено 11,5 млн человек. Свои подписи уже поставили около 4 000 человек, пишут РИА «Новости».