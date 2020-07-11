Петербуржцев напугало новое загрязнение в притоке Невы

Общество

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Жители Невского района обнаружили необычный окрас воды в притоке Невы, Мурзинке. Такое уже случалось и неоднократно.

Ранее, причиной загрязнения являлась компания АО «Экопром». Однако после многочисленных штрафов предприятие устранило обнаруженные нарушения.

Как сообщает «Фонтанка», в новых бедах многострадальной речки следует винить «Водоканал», а также организованную им систему ливневых канализаций в Невском районе Северной столицы.

Заявки о проблеме уже поступили в природоохранные службы. На месте работает команда экологов.