Петербургский суд перешел к рассмотрению дела «наказанного» по тюремным обычаям в СИЗО радикала Иванютенко

В Петербурге начались слушания по делу оппозиционера Владимира Иванютенко, подозреваемого в незаконном хранении и передаче взрывчатых веществ. Подсудимый проходит по так называемой «террористический статье» и свою вину не признает.

Дело Иванютенко открыли в феврале 2019 года, второе слушание состоится 4 октября.

Следствие считает, что молодой человек передал своему подельнику 1,5 метра бикфордова шнура, тротиловую взрывчатку весом 350 грамм и два взрывателя для изготовления бомбы.

По всей видимости, оппозиционер, ранее неоднократно принимавший участие в несогласованных акциях, пошел на радикальные меры. По версии следствия, с помощью взрывчатки Иванютенко планировал подорвать петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

За время нахождения в СИЗО оппозиционер получил дурную славу. По словам одного из экс-заключенных, Иванютенко довольно скоро рассорился с сокамерниками, после чего его быстренько «опустили». С политическими взглядами оппозиционера это никак не связано.

Обвиняемый по «террористической статье» не только ругался с заключенными, но и откровенно портил им жизнь. Когда Иванютенко объявил голодовку, за его камерой стали пристально наблюдать сотрудники охраны, а это сильно отразилось на других «постояльцах». Они предлагали ему отказаться от глупых затей и «вести себя по-хорошему», но оппозиционер отказался. За этого его и «наказали».