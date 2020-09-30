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Петербургский избирком пошёл против главы ЦИК Эллы Памфиловой

Антон Мельников
30 сентября, 2020 21:02
1 мин
у
kremlin.ru

На заседании 30 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова выразила недоверие председателю горизбиркома Санкт-Петербурга Виктору Миненко. Она раскритиковала его за муниципальные выборы 2019 года, за несостоявшиеся довыборы в Заксобрание в этом году и предложила уйти в отставку ему и его коллегам.

Сотрудников петербургского избиркома предложение Памфиловой не устроило. Они заявили, что уходить не собираются.

«Они могут распустить комиссию, если мы где-то нарушили закон. Но почему ЦИК до сих пор в суд не пошел? Видимо, нет оснований. Их действительно нет. Да, мы им не нравимся. Но бывает же брак по расчету: не любят друг друга, но живут. ЦИК некомпетентный, им пора на покой, а мне нравится работать», — цитирует члена избиркома Санкт-Петербурга Дмитрия Краснянского Znak.com

темы
Санкт-Петербург
ЦИК
Элла Памфилова
1 мин