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Петербургские «прививочные» шатры закроются из-за похолодания
5 октября, 2021 21:10
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ФАН
Развернутые в Петербурге для вакцинации от COVID-19 прививочные шатры завершат работу. В Смольном пояснили, что закрываются эти пункты из-за изменения погодных условий.
Первым убрали шатер у станции метро «Приморская». С момента его открытия здесь привились тысяча человек. На следующей неделе вакцинацию перестанут проводить в шатре у парка 300-летия Петербурга.
На данный момент в Северной столице работают 174 пункта вакцинации от коронавируса.
По статистике Coronavirus-control, в Санкт-Петербурге зафиксировано 632 047 случаев заражения коронавирусом. Погибших в регионе – 22 145 человек, вылечившихся – 587 595.
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