Новости – Люди
Люди
Петербургские чиновники разогнали шайку стоявших возле Казанского собора торговцев
12 октября, 2021 16:55
1 мин
1 мин
ЦЕНТР.Новости
Чиновники Санкт-Петербурга устроили очередной рейд по ликвидации незаконной торговли в центре города. На территории у арки Генерального штаба и Казанского собора они обнаружили продавцов и выгнали их.
Также по многочисленным обращениям гражданам группа прошла на территорию местной школы №183. Однако там торгашей не оказалось.
По итогам обхода района полиция составила шесть протоколов об административных правонарушениях, изъяла 142 единиц товара и шесть единиц торгового оборудования.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости