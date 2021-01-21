Общество

В Санкт-Петербурге чиновники решили оставить без внимания критическое замечание активистов движения «Гражданин Пушкин». Они жаловались на то, что рядом с захоронением участников Великой Отечественной войны развернулась свалка.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории (КГИОП) и культуры заявили, что, действительно, подъезжая к зоне охраны объектов культурного наследия можно наткнуться на большой объем мусора, но ведь он расположился не на территории захоронения, а рядом с ним. Соответственно, ликвидировать его необязательно.

Ведомство перенаправило обращение активистов в другие городские комитеты, передает Znak.com.

Ранее сообщалось о том, что чиновников-«хамов» начнут наказывать за оскорбление жителей России. Так постановил президент страны Владимир Путин.