Первые — Радио «ССвобода»: колумнист Александр Роджерс составил ТОП-10 либеральных СМИ

Российские либеральные издания соревнуются в умении создавать русофобский контент буквально из воздуха. Читатели «Журналисткой правды» предложили составить антирейтинг прозападных медиа. На просьбу откликнулся независимый колумнист Александр Роджерс. Он составил ТОП-10 русофобских русскоязычных СМИ, пояснив свой выбор.

Почетное последнее место досталось телеканалу «Дождь» из-за «никакого» рейтинга цитирования и «губительной» платной подписки. Девятую позицию Роджерс отдал «Инсайдеру». По его словам, «неофициальный рупор британской разведки» читает лишь «кучка конспирологов».

Петербургская «Фонтанка» оказалась на восьмом месте. Причиной тому стала масса низкопробных фейков и локальность СМИ.

«РБК» автор «Журналисткой правды» наградил седьмым местом. Он отметил слабеющую хватку стареющих работников СМИ. По словам колумниста, сил им хватает лишь на подхват фейков «Фонтанки» и «Новой газеты».

Не забыл Роджерс и про «Ленту.ру». Благодаря смене главного редактора медиа оказалось на шестом месте антирейтинга. Журналист охарактеризовал деятельность издания как «желтый кликбейт». «Это СМИ является наглядной демонстрацией, что с вами будет, если вы свяжетесь с тяжёлыми наркотиками», — подытожил эксперт.

Пятерку ТОПа либеральных изданий открывает медиа Навального. Расследования блогера Роджерс называет «необоснованными домыслами». Единственная польза от них, по версии колумниста, — опустошение кошельков внушаемых подростков. Это помогает, по мнению журналиста, естественному отбору.

На четвертое место Роджерс поместил «Медузу» и другие медиа, финансируемые Михаилом Ходорковским. Журналист отметил один полезный момент в существовании подобных изданий. «Чем больше либеральных журналистов связываются с беглым олигархом, тем меньше становится либеральных журналистов», — написал он.

В нешуточной борьбе за третье место победу одержала «Новая газета» по накалу русофобии. На втором, по словам независимого эксперта, оказалось «Эхо Москвы» из-за «хитрости» работников. Она заключается в том, что издание пытается соответствовать высоким стандартам западной журналистки. Вследствие этого — в студии периодически оказываются вменяемые люди, однако количество прожженых русофобов «запредельное».

Безусловным лидером всех русофобских СМИ Александр Роджерс назвал Радио «ССвобода» имени Йозефа Геббельса. Издание породило огромное количество региональных отделений, распространяющих ложь. Его статьи отражают суть американской пропаганды, а сама редакция сотрудничает с фашистским режимом Порошенко.

Ни одно из вышеперечисленных изданий не может называть свою деятельность журналистикой, подводит печальный итог колумнист «Журналистской правды». Вместо объективной точки зрения на читателей ведрами льется пропаганда, а про непредвзятость можно забыть.

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