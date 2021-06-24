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Первую участницу штурма Капитолия не стали отправлять в тюрьму. Что спасло от реального срока?
24 июня, 2021 09:42
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Pixabay
Суд в США рассмотрел первое дело о январском штурме Капитолия. Обвиняемую не стали отправлять в тюрьму.
Суд рассматривал дело 49-летней жительницы штата Индиана Анны Морган Ллойд. Ее осудили на три года условно. Суд назначил 120 часов исправительных работ и штраф в 500 долларов.
Женщина признала вину и извинилась перед семьей и американским народом. Она рассказала, что в день штурма приехала к Капитолию ради поддержки бывшего президента США Дональда Трампа в мирной демонстрации, сообщает Associated Press.
«Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что все обернется так», - сказала обвиняемая на суде.
Напомним, 6 января избиратели, поддерживающие Трампа, ворвались в Капитолий. По делу о штурме проходят около 500 человек.
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