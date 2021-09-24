Первое российское безэкипажное судно спустили в Санкт-Петербурге
Научно-исследовательское судно «Пионер-М», спроектированное студентами Севастопольского госуниверситета, спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В создании конструкции также приняли участие специалисты из Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока.
Это судно катамаранного типа с корпусом из композитных материалов, оборудованное модульной системой научных лабораторий контейнерного типа. Оно займется океанографическими, гидробиологическими, гидрохимическими и другими исследования в акваториях Черного и Азовского морей.
Проект «Пионер-М» одобрил президент РФ Владимир Путин на заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Губернатор Александр Беглов отметил высокотехнологичность судна, которым можно управлять без участия экипажа.