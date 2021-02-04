Первый российский город ввёл запрет на въезд грузовиков

Общество

28 января в Санкт-Петербурге вступила в силу мера, согласно которой в город запрещено въезжать грузовикам с массой более 8 тонн, экологический класс которых ниже Евро-3. Соответствующие изменения были внесены в постановление о движении транспортных средств в Санкт-Петербурге. Отметим, что это первый в России город, который ввёл подобное ограничение.

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга пояснила, что шум грузовиков «мешает горожанам, выхлопы загрязняют воздух». При этом, ранее выданные пропуска на большегрузы свыше 8 тонн продолжат действовать, передают «Ведомости».