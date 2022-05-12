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Первый канал указал Ивану Урганту на дверь
12 мая, 2022 21:53
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Развлекательную программу «Вечерний Ургант» на Первом канале закрыли. Об этом сообщила журналист, телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Собчак выразила сожаление по поводу закрытия телевизионного шоу. По ее словам, это была «лучшая программа на ТВ».
По информации канала Peopletalk сейчас идет демонтаж студии, где проходили съемки «Вечернего Урганта».
Развлекательная программа с Иваном Ургантом выходила в эфир на протяжении 10 лет.
Сам Ургант ситуацию пока не прокомментировал.
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